Precio de la nueva Barbie de Marilyn Monroe que recrea Gentlemen Prefer Blondes

Mattel presentó una nueva Barbie Signature inspirada en Marilyn Monroe para celebrar que el pasado 1 de junio habría cumplido 100 años y la muñeca lleva el característico vestido rosa con un enorme moño en la espalda, guantes largos de ópera y joyería.

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¿Cuánto cuesta la Barbie de Marilyn Monroe?

La Barbie hace referencia a la aparición de Monroe como Lorelei Lee durante “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en Gentlemen Prefer Blondes de 1953 y tiene un precio de mil 650 pesos.

Si estás interesado en adquirirla solo debes entrar al siguiente enlace. Esta Barbie pertenece a la categoría Black Label de Barbie Signature y cuenta con su certificado de autenticidad. Si eres coleccionista esta es tu oportunidad para adquirir esta nueva versión. Anteriormente Mattel había lanzado una muñeca de Monroe en 1997 con el vestido rosa y también inspirada en su vestido blanco en The Seven Year Itch y rojo en Gentlemen Prefer Blondes.

🎀 Marilyn Monroe vuelve como una muñeca



Mattel celebra el centenario de Marilyn Monroe con una Barbie inspirada en el icónico vestido rosa que lució en Los caballeros las prefieren rubias



¿Quiénes la van a querer? pic.twitter.com/bhUlgwKwx4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2026

Barbie recrea Gentlemen Prefer Blondes

El icónico vestido rosa con un enorme moño en la espalda fue creación de William Travilla y se convirtió en uno de los vestuarios más destacados de Marilyn Monroe, incluso se encuentra en la exposición Marilyn Monroe: Hollywood Icon del Academy Museum of Motion Pictures.

Para la muñeca Mattel trabajó con The Estate of Marilyn Monroe LLC y quienes se encargaron del diseño fueron Robert Best y Linda Kyaw, el diseño fue hecho por Diana Leto.

Marilyn Monroe nación en 1926 y se convirtió en una de las actrices más famosas de las décadas de 1950 y 1960. Tenía un carisma, estilo y talento innato.

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