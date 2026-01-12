Nueva Barbie con autismo ya está a la venta en EUA

La empresa Mattel da un paso histórico en la representación infantil con su primera Barbie con autismo, pensada para visibilizar la diversidad y fomentar la empatía de las personas neurodiversias desde la infancia.

El proyecto se desarrolló durante más de 18 meses junto a la Red de Autodefensa Autista (ASAN, en inglés) una organización impulsada por personas autistas. Esta colaboración permitió que cada detalle del juguete represente experiencias reales, desde gestos cotidianos hasta herramientas de apoyo que muchos niños utilizan en su vida diaria.

La muñeca forma parte de la línea Barbie Fashionistas, que incluye modelos con distintos tipos de cuerpo, tonos de piel, peinados y accesorios funcionales. Entre ellos se encuentran auriculares para reducir la sobrecarga sensorial, un spinner antiestrés y dispositivos de comunicación alternativa, promoviendo que el juego sea tanto educativo como inclusivo.

Ropa diseñada con sensibilidad sensorial

La vestimenta de la muñeca también fue cuidadosamente seleccionada pensando en la comodidad y la sensibilidad sensorial. Su vestido holgado de corte en A y los tejidos suaves minimizan el roce con la piel, mientras que los zapatos planos proporcionan estabilidad y comodidad.

Este enfoque permite que la experiencia de juego sea inclusiva y accesible, destacando que los juguetes pueden reflejar la diversidad de cuerpos, estilos y necesidades sin perder la estética y el valor lúdico.

Desde ASAN destacan la importancia de ofrecer representaciones positivas y alegres de niños y niñas autistas.

Esta Barbie se suma a otras muñecas de la línea Barbie Fashionistas que representan diversidad funcional y condiciones médicas, como la diabetes tipo 1, síndrome de Down o ceguera.

Precio y dónde comprar la Barbie con autismo en EEUU

La nueva Barbie con autismo ya está disponible en Estados Unidos y se puede adquirir en varias tiendas en línea :

Walmart: $11,87

$11,87 Target: $10,99

$10,99 Amazon.com: $10.99