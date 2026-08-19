Así se ven las cámaras Polaroid en colaboración con Pokémon; precio y dónde conseguirlas

Como parte de los festejos por su 30 aniversario, la franquicia de Pokémon tendrá una colaboración con Polaroid, en la que lanzarán cámaras instantáneas de edición especial.

Estas cámaras instantáneas también contarán con películas temáticas y, además, accesorios inspirados en personajes como Pikachu y Sylveon, así como de la icónica Poké Ball.

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Cámaras instantáneas por 30 aniversario de Pokémon

Para esta colaboración entre Pokémon x Polaroid, decidieron lanzar tres estilos disponibles de cámaras las cuales serán únicas por este 30 aniversario.

Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition

Diseño basado en la Poké Ball

Colores rojo, blanco y negro

Polaroid Go Generation 3 - Pokémon Pikachu Edition

Amarilla

Correo que evoca la cola de Pikachu

Polaroid Go Generation 3 — Pokémon Sylveon Edition

Blanca y rosa

Correa a juego también blanca, rosa y azul

Las cámaras Polaroid edición de Pokémon están decoradas con dibujos de los personajes y el disparador de las tres hace referencia a una Poké Ball.

Introducing the Polaroid x Pokémon special edition collection — featuring special edition cameras, film and accessories inspired by the world of Pokémon.



Head over our link in bio and sign up to be first in line when pre-orders open. pic.twitter.com/xhc1j8pvpv — Polaroid (@Polaroid) August 18, 2026

Accesorios para las cámaras Polaroid x Pokémon

Pero además de las cámaras instantáneas, también podrás comprar películas especiales de esta colaboración entre Polaroid x Pokémon.

Habrá marcos de Pikachu y Sylveon, además de siluetas de lazos y Poké Balls. Otros de los personajes que aparecerán son Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar en estos mismos productos.

Protectores Pokémon (Pokémon)

Estas películas contarán con un protector hasta que los utilices con la cámara, para posteriormente, ser expulsado y lo puedas guardar en tu colección.

Y para que puedas llevar tu cámara a todos lados, la colaboración Polaroid x Pokémon también tendrá disponibles accesorios como correas de Poké Ball y fundas con el mismo diseño.

Funda Pokémon (Pokémon)

¿Cuándo salen a la venta las cámaras Polaroid edición Pokémon?

De momento, Polaroid no ha anunciado la fecha de lanzamiento de estas cámaras en colaboración con Pokémon.

Además, tampoco se ha dado a conocer el precio oficial de las cámaras con Pokémon. Podrás consultar todos los detalles en la página de Polaroid.

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