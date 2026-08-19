Así se ven las cámaras Polaroid en colaboración con Pokémon; precio y dónde conseguirlas

Como parte de los festejos por su 30 aniversario, la franquicia de Pokémon tendrá una colaboración con Polaroid, en la que lanzarán cámaras instantáneas de edición especial.
Estas cámaras instantáneas también contarán con películas temáticas y, además, accesorios inspirados en personajes como Pikachu y Sylveon, así como de la icónica Poké Ball.
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Cámaras instantáneas por 30 aniversario de Pokémon
Para esta colaboración entre Pokémon x Polaroid, decidieron lanzar tres estilos disponibles de cámaras las cuales serán únicas por este 30 aniversario.
Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition
- Diseño basado en la Poké Ball
- Colores rojo, blanco y negro
Polaroid Go Generation 3 - Pokémon Pikachu Edition
- Amarilla
- Correo que evoca la cola de Pikachu
Polaroid Go Generation 3 — Pokémon Sylveon Edition
- Blanca y rosa
- Correa a juego también blanca, rosa y azul
Las cámaras Polaroid edición de Pokémon están decoradas con dibujos de los personajes y el disparador de las tres hace referencia a una Poké Ball.
Accesorios para las cámaras Polaroid x Pokémon
Pero además de las cámaras instantáneas, también podrás comprar películas especiales de esta colaboración entre Polaroid x Pokémon.
Habrá marcos de Pikachu y Sylveon, además de siluetas de lazos y Poké Balls. Otros de los personajes que aparecerán son Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar en estos mismos productos.
Estas películas contarán con un protector hasta que los utilices con la cámara, para posteriormente, ser expulsado y lo puedas guardar en tu colección.
Y para que puedas llevar tu cámara a todos lados, la colaboración Polaroid x Pokémon también tendrá disponibles accesorios como correas de Poké Ball y fundas con el mismo diseño.
¿Cuándo salen a la venta las cámaras Polaroid edición Pokémon?
De momento, Polaroid no ha anunciado la fecha de lanzamiento de estas cámaras en colaboración con Pokémon.
Además, tampoco se ha dado a conocer el precio oficial de las cámaras con Pokémon. Podrás consultar todos los detalles en la página de Polaroid.
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