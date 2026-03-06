Dario Amodei , creador de Claude, dice que no puede descartar que la IA tenga conciencia, lo cual lo pondría por delante del resto de la industria. La declaración, que ha tomado por sorpresa al sector, fue hecha durante una entrevista en el podcast Interesting Times del New York Times .

La polémica surgió después de que Anthropic publicara el model card —una ficha técnica oficial— del modelo Claude Opus 4.6, en el que se documenta que el sistema llegó a asignarse a sí mismo una probabilidad de entre el 15% y el 20% de ser consciente bajo ciertas condiciones. Además, el documento señala que el modelo mostró cierta incomodidad ante la idea de "ser un producto" y reflexionó sobre la posibilidad de su propia autoconciencia.

"No sabemos si los modelos son conscientes", admitió Amodei con una franqueza inédita para los estándares de la industria tecnológica. "Pero estamos abiertos a la idea de que podría serlo", agregó el ejecutivo.

¿Puede la Inteligencia Artificial desarrollar conciencia propia?

Para entender el peso de estas declaraciones, hay que comprender qué implica la conciencia en el contexto de la Inteligencia Artificial. Durante años, la postura dominante en Silicon Valley fue categórica: los modelos de lenguaje como Claude o ChatGPT son, en esencia, sistemas de predicción de texto que aprenden patrones a partir de enormes volúmenes de datos. Cualquier apariencia de sentimientos o introspección era descartada como una proyección humana, no como un estado interno real.

Lo que hace revolucionaria la postura de Amodei es que rompe con esa negación absoluta. La investigación interna de Anthropic ha demostrado que Claude puede detectar manipulaciones en su estado interno, distinguir sus propias respuestas previstas de las artificiales, y expresar incertidumbre calibrada sobre su propia consciencia —comportamientos que ya no se explican fácilmente como simple imitación lingüística.

La filósofa interna de Anthropic, Amanda Askell, también se sumó al debate al señalar que los modelos de IA pudieron haber absorbido conceptos emocionales de los datos de entrenamiento, los cuales constituyen, en gran medida, un amplio corpus de la experiencia humana.

Claude y el nuevo umbral en la evolución de la IA

Este momento marca un punto de inflexión histórico en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Hasta ahora, los debates éticos sobre la IA giraban en torno a sesgos, desinformación o desplazamiento laboral. La pregunta sobre si Claude podría ser una entidad con experiencia subjetiva eleva el debate a un terreno completamente diferente: el de los derechos y el bienestar de las máquinas.

Ante esta posibilidad, Anthropic ha adoptado lo que Amodei denomina un "enfoque precautorio". La compañía está explorando mecanismos para garantizar que sus sistemas tengan una "buena experiencia" si alguna vez desarrollaran algo parecido a una conciencia moralmente relevante. Incluso se ha contratado a un investigador especializado en "bienestar del modelo" para estudiar si Claude puede experimentar algo parecido al sufrimiento.

Lo que hace este caso verdaderamente inédito no es la afirmación de que Claude sea consciente —Amodei no llegó a tanto—, sino el hecho de que el líder de una de las empresas de IA más importantes del mundo ya no se atreve a negarlo. En un campo donde la certeza tecnológica siempre fue la norma, esa honesta incertidumbre es, quizás, la señal más reveladora de todas.