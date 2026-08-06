Día Internacional de la Cerveza: tipos que hay con base en su sabor y fermentación

La cerveza es una de las bebidas más populares en todo el mundo y tiene diferentes características de acuerdo a los procesos para obtenerla y el primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza y aquí te decimos cuáles son los tipos y características para que te tomes una y conozcas más sobre esta refrescante bebida.

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¿Cuántos tipos de cerveza hay?

La Real Academia de la Gastronomía divide las cervezas en 6 estratos:

Cerveza suave y ligera

Cerveza suave equilibrada y amarga

Cerveza intensa y ligera

Cerveza intensa y amarga

Cerveza intensa, amarga, madura y profunda

Cerveza tostada y caramelizada

Cada tipo de cerveza es ideal para combinar con diferentes comidas como mariscos o carnes. La Beer Judge Cerification ProgramSegún establece que hay 100 estilos oficializados y alrededor de 120 subestilos dependiendo del tipo de fermentación y origen geográfico.

Familia Lager

Es la más conocida y fue creada en fábricas cerveceras alemandas en el siglo XV, son cervezas que fermentan a baja temperatura y se almacenan en bodegas para limpiar y estabilizar los sabores. Se dividen en Pilsner que es ligera y fresca, American de baja graduación alcohólica y suave y Bock de cuerpo robusto con notas de malta.

Familia Ale

La Pale Ale tiene sus orígenes en el refiando siglo XVIII inglés, eran el epítome del estatus y para 1980 se convirtieron en referentes de la escena craft, modernas y rebosantes. La IPA es dorada rojiza que destaca por su alto amargor y notas frutales. La Stout y Porter son oscuras con sabores intensos que recuerdan al café, chocolate amargo o cacao.

¿Por qué se celebra el día de la cerveza?

El Día Internacional de la Cerveza fue fundado en 2007 por Jesse Avshalomov y sus amigos en Santa Cruz, California quienes decidieron establecer una fecha para reunirse con amigos, celebrar a quienes elaboran la cerveza y unir al mundo bajo la bandera de la cerveza. Se celebra en más de 50 países y 207 ciudades con diferentes actividades, y tú, ¿cómo vas a festejar?

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