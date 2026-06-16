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VIDEO: ¡Lomitos conquistan el mar! Un grupo de perritos chihuahua surfean en San Diego

El tierno video de perritos chihuahua en San Diego está rompiendo el internet; mira cómo estos pequeños lomitos desafían las olas del Pacífico.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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