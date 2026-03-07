adn bueno
Los riesgos de las cirugías plásticas que se deben considerar

Las cirugías han tenido un repunte y un especialista nos dice cuáles son los aspectos a considerar antes de someterse a un procedimiento quirúrgico.

Por: Itandehui Cervantes

Lo primero es acudir con cirujanos certificados en la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, se deben revisar los requisitos y el tipo de procedimiento y valorar los riesgos para que entres al quirófano con todo en orden.

Para todas las cirugías hay indicaciones especificas que se deben cumplir y es importante que después de cirugía acudas a tus citas postquirúrgicas.

