Accidente en juego de feria deja cuatro lesionados; autoridades de Ometepec, Guerrero investigan

Un accidente en un juego mecánico dejó cuatro lesionados y provocó la movilización de servicios de emergencia de Ometepec, Guerrero para brindar atención médica y realizar labores de verificación.

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Accidente en juego mecánico deja varios lesionados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) informó que debido a una falla mecánica en un juego de la feria cuatro jóvenes resultaron lesionados.

Indicó que personal del Centro de Atención a Emergencias Región Costa Chica acudió al lugar de los hechos para atender a las personas lesionadas, dos de ellas fueron trasladadas a la clínica IMSS Bienestar de Ometepec.

¿Qué provocó el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades se realizaron revisiones en los juegos mecánicos para revisar las licencias y la cobertura de la póliza de seguro. Además, se realizaron las inspecciones correspondientes para determinar las causas del accidente y así poder garantizar que se cumplan las normas de seguridad necesarias.

Captan momento del accidente

En redes sociales se difundió el video del momento exacto del accidente. Se puede observar que el juego funciona de forma normal y de repente una joven cae desde las alturas. Las personas que se encontraban en el lugar intentaron ayudarla.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un reporte oficial sobre el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas y tampoco sobre las posibles sanciones por el accidente.

Cabe mencionar que los accidentes en juegos mecánicos son poco frecuentes pero por los regular ocurren debido a fallas mecánicas, mantenimiento deficiente o por error humano.

Falla un juego mecánico en Chilpancingo, Guerrero

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