VIDEO: Personas con la cara cubierta escalan la cima del icónico Empire State Building

Este miércoles 1 de julio, dos personas escalaron hasta la cima de icónico Empire State Building en Manhattan, un hecho que puso en alerta a las autoridades de Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Escalan el Empire State Building

Las dos personas que escalaron el Empire State Building sostenían una bandera negra con letras blancas que decía “Cuando el poder del amor le gane al amor al poder, el mundo conocerá la paz”. Hasta el momento se desconoce cómo lograron llegar hasta la antena del edificio.

🚨 #AlertaADN | 🇺🇸 Reportan presencia de dos personas en la parte alta del Empire State Building



Circulan imágenes donde se observa a dos sujetos con el rostro cubierto en una zona elevada del Empire State Building, en Nueva York. pic.twitter.com/eeKhhdCymn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

¿Por qué el Empire State Building es tan importante?

El Empire State Building es el edificio más alto del mundo con 102 pisos y mide 381 metros de altura. Es una obra maestra modernista que fue catalogado como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Es un símbolo histórico de resiliencia ya que fue hecho en plena Gran Depresión y representó el ascenso de Estados Unidos como potencia financiera y como un monumento al optimismo.

Las luces de la torre brillan todos los días del año para honrar y reconocer organizaciones y días festivos y muchas celebridades como Mariah Carey, Justin Bieber y Taylor Swift ha acudido a la Experiencia del Observatorio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.