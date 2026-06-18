Harvard identificó dos factores clave detrás de los olvidos frecuentes y la solución es más simple de lo que crees

Una publicación de Harvard Medical School sobre memoria y envejecimiento cognitivo revela que el cerebro adulto mantiene una capacidad activa para generar nuevas conexiones, un fenómeno biológico llamado neuroplasticidad, y esa capacidad puede estimularse con cambios concretos en la vida cotidiana.

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¿Por qué olvidamos cosas? Las dos causas que identificó Harvard

Los investigadores identificaron dos factores principales. Por un lado, advirtieron que durante las fases de sueño profundo el cerebro humano consolida lo aprendido durante el día. Cuando ese descanso se ve interrumpido, el hipocampo no completa ese proceso de fijación, y la información se pierde antes de quedar almacenada de forma estable.

Por otro lado, concluyeron que la exposición prolongada al estrés dispara la producción de cortisol, una hormona que interfiere con los circuitos neuronales responsables de acceder a recuerdos ya formados. Por eso la mente se queda en blanco justamente cuando más se necesita recordar algo.

El sueño fragmentado afecta al proceso de fijación de recuerdos durante la noche. (Getty Images)

¿Qué hacer para mejorar la memoria, de acuerdo con la investigación de Harvard?

Frente a esto, el equipo sugirió incorporar hábitos que favorecen la salud cerebral y la consolidación de los recuerdos. Algunas de las acciones que señala la publicación son:

Dormir entre 7 y 8 horas seguidas para que el hipocampo pueda completar el ciclo de consolidación de recuerdos sin interrupciones

para que el hipocampo pueda completar el ciclo de consolidación de recuerdos sin interrupciones Aprender algo desconocido: puede ser un idioma, un instrumento, un tema nuevo, para obligar al sistema nervioso a trazar conexiones inéditas

puede ser un idioma, un instrumento, un tema nuevo, para obligar al sistema nervioso a trazar conexiones inéditas Hacer pausas de respiración profunda de 5 minutos a lo largo del día para reducir el cortisol acumulado durante la jornada

de 5 minutos a lo largo del día para reducir el cortisol acumulado durante la jornada Caminar a paso ligero : el ejercicio aeróbico aumenta el flujo de sangre hacia el cerebro y se asocia con un aumento del volumen del hipocampo anterior, una zona vinculada con la memoria verbal

: el ejercicio aeróbico aumenta el flujo de sangre hacia el cerebro y se asocia con un aumento del volumen del hipocampo anterior, una zona vinculada con la memoria verbal Hacer una sola tarea a la vez: la multitarea fragmenta la atención e impide que la información quede almacenada con profundidad

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