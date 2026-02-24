Adiós a la infidelidad: expertos revelan 5 trucos para llegar a los 50 años de matrimonio

Mantener una relación de pareja durante décadas no es tarea sencilla. Sin embargo, parejas o uniones de 50 años o más se han convertido en el claro ejemplo de que este tipo de vínculos son posibles, evitando uno de los principales problemas de separación: la infidelidad.

Investigaciones publicadas en revistas especializadas como el American Journal of Family Therapy han identificado patrones de comportamiento que se repiten en matrimonios que logran mantenerse estables durante largos periodos de tiempo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hábitos que pueden fortalecer una relación a largo plazo

De acuerdo con estudios en el campo de la terapia familiar, la falta de intimidad emocional, la insatisfacción en la relación y los conflictos no resueltos pueden aumentar la probabilidad de conductas relacionadas con la infidelidad dentro de una pareja.

Los especialistas señalan que estos factores suelen estar vinculados con una menor percepción de apoyo emocional, así como con dificultades para expresar necesidades afectivas dentro de la relación.

Los especialistas señalan que la infidelidad suele estar vinculada con una menor percepción de apoyo emocional en una pareja. |Imagen Ilustrativa

En ese sentido, trabajar en aspectos como la comunicación, la cercanía emocional y el compromiso mutuo puede influir positivamente en la estabilidad de una relación a lo largo del tiempo.

Entre los hábitos más señalados por expertos se encuentran:

Mantener una comunicación emocional constante

Fomentar la satisfacción dentro de la relación

Resolver los conflictos de manera constructiva

Cuidar la intimidad emocional y física

Reforzar el compromiso mutuo a largo plazo

Diversos análisis en terapia de pareja han señalado que las relaciones que incorporan estos elementos presentan mayores niveles de satisfacción conyugal y menor tendencia a desarrollar conflictos persistentes que puedan deteriorar el vínculo afectivo.

¿Qué dice la ciencia sobre la infidelidad?

Otras investigaciones también han encontrado que las personas que reportan menor satisfacción en su relación o una conexión emocional limitada con su pareja presentan una mayor tendencia a involucrarse en conductas relacionadas con la infidelidad.

Asimismo, estudios en el ámbito de la terapia familiar sugieren que la acumulación de conflictos sin resolver puede generar distanciamiento emocional, lo que incrementa el riesgo de buscar validación o apoyo fuera de la relación principal.

Por el contrario, las parejas que mantienen niveles más altos de comunicación, cercanía emocional y resolución efectiva de problemas suelen reportar relaciones más estables con el paso del tiempo.

Si bien estos factores no garantizan que una relación esté libre de problemas, los especialistas coinciden en que fortalecer estos aspectos puede contribuir a construir matrimonios más duraderos y satisfactorios a lo largo de los años.