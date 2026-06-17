Grandes ofertas te esperan en Bodega Aurrera. Actualmente la tienda tiene en descuento el Motorola Edge 50 Fusión con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.

El ahorro en este celular de gama media-alta es de más de mil pesos, por lo que te conviene aprovechar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Motorola Edge 50 Fusion precio

El dispositivo en su versión Forest Blue y liberado para cualquier compañía telefónica, tiene un precio promocional de 3 mil 990 pesos, lo que representa un ahorro de 1,009 pesos respecto a su precio original de 4 mil 999.

Además, Bodega Aurrera ofrece la posibilidad de adquirir el equipo hasta en 18 mensualidades fijas de 387.92 pesos. Puedes adquirirlo aquí.

Motorola Edge 50 Fusion características

El Motorola Edge 50 Fusion es un smartphone de gama media-alta que destaca por su diseño premium (con acabados en cuero vegano o gamuza) y su excepcional certificación IP68 contra el agua y el polvo. Ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento fluido, gran autonomía y capacidades fotográficas a un precio muy competitivo.

Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED curva con resolución Full HD+ y tasa de refresco de hasta 144Hz.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

Almacenamiento y RAM: 256 GB de memoria interna y 8 GB de RAM (con opción de expansión virtual).

Cámaras: Sistema trasero dual con sensor principal Sony LYTIA de 50 MP (con estabilización óptica OIS) y un lente ultra gran angular/macro de 13 MP. Cámara frontal de 32 MP.

Batería: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W (incluida en caja).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.