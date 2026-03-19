Apple TV llega a Roku sin cuentas separadas; estas son sus mejores series y películas

Desde el 17 de marzo de 2026, Apple TV en Roku ya es una realidad en México. Los usuarios pueden suscribirse directamente desde The Roku Channel sin descargar aplicaciones adicionales ni crear cuentas externas, lo que simplifica el acceso al contenido.

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La integración responde a la demanda de plataformas más unificadas. Con Apple TV en Roku, el proceso de contratación y gestión ocurre en un solo entorno, lo que mejora la experiencia del usuario y reduce fricciones en el consumo digital.

¿Cómo suscribirte y cuánto cuesta?

Contratar Apple TV en Roku es un proceso directo desde el dispositivo. Basta con entrar a The Roku Channel, ubicar Suscripciones Premium y elegir el servicio para activarlo en minutos:



$169 pesos al mes

$1,290 pesos al año

7 días de prueba gratis

Este modelo elimina pasos innecesarios. La facilidad de alta y cancelación impacta en usuarios que buscan flexibilidad sin compromisos largos.

¿Qué ofrece Apple TV+?

Apple TV+ destaca por su catálogo 100% original y sin anuncios. La plataforma apuesta por calidad sobre cantidad, con estrenos constantes cada semana:



Series premiadas

Películas exclusivas

Deportes en vivo (MLS y béisbol)

Contenido familiar

Esta estrategia posiciona a Apple como un competidor fuerte en streaming premium. La ausencia de publicidad mejora la experiencia frente a otros servicios.

Lo que realmente vale la pena ver

El catálogo incluye producciones reconocidas por crítica y audiencia. Varias han ganado premios internacionales y generan conversación global:



Severance

Ted Lasso

Silo

Slow Horses

The Morning Show

Pachinko

Foundation

La próxima temporada de Ted Lasso genera altas expectativas en la plataforma.

Películas destacadas

Apple TV+ también sobresale en cine, con títulos premiados y producciones de alto nivel narrativo:



CODA (Oscar a Mejor Película)

Greyhound

The Banker

Wolfwalkers

F1® La Película

El enfoque en cine de calidad amplía el atractivo del servicio. Esto atrae a usuarios que buscan más que entretenimiento convencional.

Ventajas de suscribirte por Roku

La principal ventaja es la centralización. Apple TV en Roku permite gestionar todo desde una sola cuenta sin múltiples accesos:



Un solo inicio de sesión

Integración con otros servicios

Descubrimiento de contenido más sencillo

Expertos de la industria destacan que esta alianza mejora la competitividad del ecosistema streaming. La tendencia apunta hacia plataformas integradas y menos fragmentadas.