Se cayó Facebook este viernes 12 de junio. Usuarios fueron desconectados repentinamente de las redes de Meta y no pueden volver a iniciar sesión, según reporte en Downdetector y redes sociales.

En algunos casos aparece el mensaje “error en la consulta”, este se muestra cuando los servidores de Facebook no pueden procesar correctamente una solicitud realizada por el usuario. Esto puede ocurrir por diversos factores, desde problemas técnicos internos hasta fallas temporales en la infraestructura que soporta la plataforma.

Asimismo se señala errores al cargar contenido, enviar mensajes y actualizar el feed. Las quejas de usuarios iniciaron desde las 7:33 de la mañana.

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Según lo publicado en Downdetector, la versión web de Instagram es la que está presentando más fallos, ya que no permite acceder a la página principal. Además, de forma similar, la versión web de Facebook está mostrando la pantalla de inicio de sesión incluso a usuarios que ya tenían la sesión iniciada, impidiendo el acceso a sus cuentas.

Hasta el momento, Meta no ha explicado qué pasó con las fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp, se espera que pronto se reactive el servicio de las redes sociales.

¿Qué hacer si Facebook, Instagram o WhatsApp no funcionan?

Si Facebook, Instagram o WhatsApp no funcionan, primero verifica si se trata de una caída generalizada de los servidores de Meta consultando plataformas de reporte ciudadano. Si el servicio está activo, soluciona el problema reiniciando tu dispositivo, comprobando tu conexión a internet o actualizando las aplicaciones.

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