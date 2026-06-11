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Recetas de botanas deliciosas y rápidas para ver el futbol

Si vas a disfrutar de los partidos de futbol en casa con amigos o familia, estas son algunas recetas fáciles y ricas para preparar.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Comenzó la temporada de futbol y si tienes pensado ver algún partido en casa con tu familia o amigos y quieres ser un buen anfitrión, aquí te compartimos algunas recetas de botanas deliciosas y fáciles de preparar.

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Papas preparadas

Ingredientes

  • Papas fritas
  • 1 pepino cortado en cubos
  • 1/2 taza de aceitunas
  • Jugo de 1 limones
  • Salsa inglesa
  • Salsa de soya
  • Salsa Maggi
  • Chile en polvo
  • Sal al gusto

Preparación

Coloca las papas fritas en una charola, distribuye el pepino y las aceitunas encima. Mezcla el limón son las salsas negras y vierte la preparación en la charola.

Nachos con guacamole

Ingredientes

  • Totopos
  • Queso para nachos
  • Guacamole
  • Pico de gallo con cebolla, jitomate y cilantro
  • Jalapeños

Preparación

Pon los totopos en una charola, agrega queso derretido y prepara el guacamole con pico de gallo y jalapeños.

Hot dogs

Ingredientes

  • Pan para sliders o hot dogs
  • Salchichas o carne mini burger
  • Cebolla caramelizada
  • Mostaza y cátsup
  • Pepinillos

Preparación

Cocina las salchichas, prepara el pan con mostaza y cátsup y agrega pepinillos.

Estas son algunas opciones de botana que puedes preparar fácil y rápido con pocos ingredientes. Lo más importante es disfrutar del momento en familia y con amigos.

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