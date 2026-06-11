Recetas de botanas deliciosas y rápidas para ver el futbol

Comenzó la temporada de futbol y si tienes pensado ver algún partido en casa con tu familia o amigos y quieres ser un buen anfitrión, aquí te compartimos algunas recetas de botanas deliciosas y fáciles de preparar.

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Papas preparadas

Ingredientes

Papas fritas

1 pepino cortado en cubos

1/2 taza de aceitunas

Jugo de 1 limones

Salsa inglesa

Salsa de soya

Salsa Maggi

Chile en polvo

Sal al gusto

Preparación

Coloca las papas fritas en una charola, distribuye el pepino y las aceitunas encima. Mezcla el limón son las salsas negras y vierte la preparación en la charola.

Nachos con guacamole

Ingredientes

Totopos

Queso para nachos

Guacamole

Pico de gallo con cebolla, jitomate y cilantro

Jalapeños

Preparación

Pon los totopos en una charola, agrega queso derretido y prepara el guacamole con pico de gallo y jalapeños.

Hot dogs

Ingredientes

Pan para sliders o hot dogs

Salchichas o carne mini burger

Cebolla caramelizada

Mostaza y cátsup

Pepinillos

Preparación

Cocina las salchichas, prepara el pan con mostaza y cátsup y agrega pepinillos.

Estas son algunas opciones de botana que puedes preparar fácil y rápido con pocos ingredientes. Lo más importante es disfrutar del momento en familia y con amigos.

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