Recetas de botanas deliciosas y rápidas para ver el futbol

Comenzó la temporada de futbol y si tienes pensado ver algún partido en casa con tu familia o amigos y quieres ser un buen anfitrión, aquí te compartimos algunas recetas de botanas deliciosas y fáciles de preparar.
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Papas preparadas
Ingredientes
- Papas fritas
- 1 pepino cortado en cubos
- 1/2 taza de aceitunas
- Jugo de 1 limones
- Salsa inglesa
- Salsa de soya
- Salsa Maggi
- Chile en polvo
- Sal al gusto
Preparación
Coloca las papas fritas en una charola, distribuye el pepino y las aceitunas encima. Mezcla el limón son las salsas negras y vierte la preparación en la charola.
Nachos con guacamole
Ingredientes
- Totopos
- Queso para nachos
- Guacamole
- Pico de gallo con cebolla, jitomate y cilantro
- Jalapeños
Preparación
Pon los totopos en una charola, agrega queso derretido y prepara el guacamole con pico de gallo y jalapeños.
Hot dogs
Ingredientes
- Pan para sliders o hot dogs
- Salchichas o carne mini burger
- Cebolla caramelizada
- Mostaza y cátsup
- Pepinillos
Preparación
Cocina las salchichas, prepara el pan con mostaza y cátsup y agrega pepinillos.
Estas son algunas opciones de botana que puedes preparar fácil y rápido con pocos ingredientes. Lo más importante es disfrutar del momento en familia y con amigos.
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