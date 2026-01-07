Captan VIDEO de misteriosa entidad biológica volando sobre el Popocatépetl; se ha replicado en Alemania

Un nuevo misterio está envolviendo al Popocatépetl , pues en pleno inicio de este 2026 se reveló una grabación que ha dejado sorprendido a más de uno en las diferentes plataformas de las redes sociales, esto gracias a la aparición de una entidad biológica que sobrevuela a este importante volcán en el país.

Fue a través de las plataformas de X y TikTok que se comenzó a viralizar el video antes mencionado, pues en él se aprecia el momento exacto en el que una criatura con forma de ave, aparece en la imagen de forma repentina y a grandes velocidades.

¿Qué se sabe de la grabación en el volcán Popocatépetl?

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo hasta el momento, la grabación fue tomada el pasado martes 6 de enero con una cámara de alta definición del canal de YouTube conocido como Afar.TV, el cual se especializa en transmisiones del volcán Popocatépetl.

Fue gracias a la calidad de la cámara 4K, que se pudo apreciar en vivo y en directo como esta entidad biológica cruza de punto a punto al volcán sin presentar un aparente aleteo como el de las aves que suelen avistarse en la región.

Por otro lado, se alcanza a apreciar la forma alargada y posiblemente sin rostro de la misma criatura, la cual desapareció a los pocos segundos a una gran velocidad que dejó sorprendidos a diversos internautas.

Reportan avistamientos similares en otras partes del mundo

Luego de que la grabación se comenzara a hacer tendencia a nivel nacional, algunos de los usuarios de TikTok señalaron que una criatura similar ya había sido vista en los cielos de Hannover, Alemania así como en otras partes del país europeo.

De igual forma, algunos usuarios señalaron que esta entidad también se ha visto en algunos puntos de la zona centro de la República Mexicana, esto sin especificarse la zona de los avistamientos.

¿Qué dice la ciencia sobre esta “entidad” biológica en el Popocatépetl?

Vale la pena mencionar que hasta el momento no existe una versión científica sobre este avistamiento en el Popocatépetl, sin embargo, científicos de la UNAM y otros especialistas señalan que en la mayoría de este tipo de casos suelen quedar en efectos de la óptica, así como en la “visita” de la fauna local.

