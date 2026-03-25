Fecha y sede de la gala Michelin 2026 que reconoce lo mejor de la gastronomía

Por primera vez en la hisotira, el estado de Jalisco recibirá la edición 2026 de la Guía Michelin México, el próximo 20 de mayo en la ciudad de Guadalajara. La entrega de este año reunirá en la región a las figuras más destacadas de la gastronomía mexicana con el fin de reconocer a los mejores chefs y restaurantes del país.

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La elección de esta sede refleja el desarrollo culinario del estado y la expansión de la guía, que ahora abarca más regiones. La ceremonia posiciona a México como un referente mundial en gastronomía.

Jalisco será el centro de la gastronomía el próximo 20 de mayo del 2026, pues por primera vez en la hisotira, el estado recibirá la ceremonia oficial de la Guía Michelin México.|caniracnacional | Instagram

¿Cuándo y dónde será el Guía Michelin México?

De acuerdo a su comunicado, la gala será en el Hotel Edén Benaveto de Guadalajara el próximo miércoles 20 de mayo del año en curso, donde chefs, restauranteros y demás figuras del sector gastronómico nacional estarán presentes.

Con esta modificación al evento, se busca que la sede traiga consigo una descentralización del reconocimiento culinario, además de posicionar a Jalisco como un nuevo epicentro gastronómico en México.

¿Por qué se eligió Jalisco?

Jalisco destacó por su escena gastronómica vibrante, sus ingredientes locales y su herencia cultural. De acuerdo con el director internacional de la guía, Gwendal Poullennec, la ceremonia llega a una región con una dinámica culinaria y profundas tradiciones con la intención de destacar el talento local y el patrimonio de la cocina mexicana.

La gastronomía ya aporta más del 9% al Producto Interno Bruto (PIB), aseguró la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, por lo que se espera que este evento impulse el empleo y la economía local.

¿Qué estados se suman a la guía por primera vez?

La edición 2026 amplía su cobertura a:



Jalisco

Puebla

Yucatán

Según la guía, los destinos se incluyen tras evaluaciones anónimas y esta ampliación refuerza la diversidad culinaria del país.

¿Qué son las estrellas Michelin y cómo funcionan?

El sistema premia la excelencia gastronómica en las siguientes escalas:



Una estrella: Alta calidad

Dos estrellas: Cocina excepcional

Tres estrellas: Experiencia única

También existen el "Bib Gourmand" y la "Estrella Verde", donde inspectores anónimos garantizan evaluaciones objetivas.