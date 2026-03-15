Huawei Nova 14 Pro de 512 GB baja de precio en Liverpool; ahora está en $11,899 e incluye audífonos y router gratis
Aprovecha la promoción en Liverpool para el Huawei Nova 14 Pro: precio rebajado, meses sin intereses, además de audífonos y router de regalo.
El mercado de teléfonos en México sigue moviéndose con ofertas agresivas y una de las más llamativas del momento es la del Huawei Nova 14 Pro, que actualmente se encuentra con descuento en Liverpool en su presentación de 512 GB.
El dispositivo no solo destaca por su diseño y cámaras avanzadas, sino también porque viene acompañado de accesorios de regalo que aumentan el valor de la compra. La promoción incluye audífonos inalámbricos y un router WiFi, además de diversas opciones de financiamiento.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Precio del Huawei Nova 14 Pro en Liverpool con descuento y meses sin intereses
El Huawei Nova 14 Pro tiene un precio regular de 16 mil 999 pesos, pero actualmente se ofrece con 20% de descuento, lo que reduce su costo a 13 mil 599.20 pesos pagando con tarjetas de la tienda.
Además, el equipo puede adquirirse con meses sin intereses, lo que facilita el pago para los usuarios que buscan renovar su smartphone sin desembolsar todo el dinero de inmediato.
Las opciones disponibles incluyen:
- Seis meses sin intereses: dos mil 266.53 pesos al mes
- Nueve meses sin intereses: mil 511.02 pesos al mes
- 13 meses sin intereses: mil 46.09 pesos al mes
Si se paga sin la promoción, el precio permanece en 16 mil 999 pesos, también con opciones de financiamiento.
La tienda también permite otras formas de pago como PayPal, SPEI y pago en efectivo en establecimientos como Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Seven y Extra, además de tarjetas bancarias participantes con hasta nueve meses sin intereses.
Así es el Huawei XT Ultimate, el teléfono inteligente más caro del mercado
Accesorios gratis: audífonos y router incluidos en la promoción
Uno de los principales atractivos de esta oferta es que el teléfono se vende en bundle, es decir, acompañado de accesorios sin costo adicional.
El paquete incluye:
- Huawei FreeBuds SE 2 (audífonos inalámbricos)
- Huawei Router AX3s (router WiFi)
Estos dispositivos complementan la experiencia tecnológica del usuario, ya que permiten mejorar la conectividad en casa y disfrutar de audio inalámbrico desde el primer momento.
Características del Huawei Nova 14 Pro: pantalla, cámaras y batería
En cuanto a especificaciones, el Huawei Nova 14 Pro apuesta por un diseño delgado con una pantalla OLED curva de 6.78 pulgadas, resolución 2,776 × 1,224 píxeles y un brillo máximo de 1,200 nits, lo que favorece la visualización incluso bajo luz intensa.
Motorola Moto G35 5G de remate en Liverpool
La gigante tienda rosa puso en remate el Motorola Moto G35 5G; su pantalla pOLED de 6.7 pulgadas es ideal para el contenido multimedia.
El sistema de cámaras también es uno de sus puntos fuertes:
- Cámara principal de 50 MP con apertura ajustable RYYB
- Telefoto de 12 MP con zoom óptico
- Cámara ultra gran angular y macro
- Cámara Ultra Chroma para mayor precisión de color
En la parte frontal integra doble cámara selfie de 50 MP, apoyada por el Motor Retrato XD y herramientas de inteligencia artificial que optimizan retratos, expresiones faciales y fotografías grupales.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.