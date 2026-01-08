Café Tacvba pide que retiren su catálogo musical de Spotify y llama al boicot

La banda mexicana Café Tacvba dio a conocer que solicitó que su música fuera retirada de Spotify por considerar que la política y las acciones de la plataforma no comulgan con sus principios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Café Tacvba pide que quiten su música de Spotify

Fue mediante un video publicado en redes sociales que Rubén Albarrán , vocalista de la agrupación dio a conocer que enviaron cartas a Warner Music y Universal Music para solicitar que bajen su catálogo de música de Spotify.

De acuerdo con el cantante algunas de las razones por las que tomaron esa decisión fue por inversiones vinculadas a armamento y sistema de regalías injusto para los músicos.

Además, cuestionó el "royalty pool", un modelos que agrupa los ingresos de todos los usuarios y los distribuye entre los artistas más reproducidos. Pero lo que más les preocupa son las implicaciones éticas que puede tener el dinero generado por su obra.

¿Cómo paga Spotify a los artistas?

Spotify paga a los artistas entre 0,003 y 0,005 dólares por transmisión en promedio, es decir alrededor de 0.090 centavos.

Este servicio de streaming funciona como un modelo de distribución proporcional o centrado esto significa que los ingresos generados y pagados a los artistas se dividen en función de los siguientes factores:



Grupo de ingresos de Spotify

El pago global negociado como porcentaje de esos ingresos

Número total de flujos en la plataforma

El número de tus transmisiones en la plataforma

En términos generales, para cada artista que publique música, la tarifa de pago por transmisión cambia porque hay muchos factores que afectan a los ingresos generales.

¿Adiós a Peso Pluma de Spotify? La verdad sobre los corridos tumbados en la plataforma

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.