En nuestro país somos futboleros de corazón y si ya tienes tu jersey de la Selección pero quieres hacer match con tu mascota, Adidas lanzó una colección muy especial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, te decimos cuánto cuesta y a partir de cuándo puedes comprarla.

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Lanzan ropa para mascotas mundialistas

Debido a que las mascotas han ido ganando terreno en el mercado de accesorios y ropa, Adidas presentó una colección diseñada para perros y gatos. El lanzamiento de estos jerseys mundialistas están inspirados en las selecciones de Japón, Argentina, Colombia y México.

La de la Selección Mexicana es color verde, con el cuello y mangas rojas, tiene un escudo de la federación y el logotipo de Adidas.

Precio y fecha de lanzamiento

De acuerdo con el sitio web oficial de Adidas, las jerseys de México para mascotas estarán disponibles a partir del 1 de mayo a las 00:00 horas y se podrán comprar en la tienda en línea o en tiendas físicas.

Tiene un precio de 799 pesos. Puedes comprar en línea y recoger en tienda y en compras mayores a mil 299 pesos puedes recibir tus productos en la puerta de tu casa.

Productos Adidas para mascotas

Cabe recordar que esta no es la primera colección que Adidas hace para mascotas pues ya había lanzado una bolsa de transporte con una ventana transpirable como su clásica bolsa de viaje.

También está disponible la clásica camiseta Cali Tee para perros y gatos y la puedes adquirir en colores blanco, azul, verde, blanco, amarillo y rosa.

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