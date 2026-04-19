Liverpool continúa ampliando su catálogo de ofertas en celulares de gama media-alta. Actualmente se encuentra en rebaja el Xiaomi Note 14 Pro, posicionándolo como una de las mejores opciones de compra del mercado actual.

El dispositivo destaca por su pantalla pOLED de 6.6 pulgadas, que promete una experiencia visual vibrante y fluida. La versión en oferta cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256GB con AT&T, ideal para usuarios que requieren espacio para aplicaciones pesadas, fotografía y video en alta resolución.

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Xiaomi Note 14 Pro precio

El dispositivo, disponible en colores negro y violeta, bajó su precio de $9,999 a $8,999. Como parte de las facilidades de pago, los clientes también pueden optar por adquirirlo a través de un esquema de hasta 13 meses sin intereses, con mensualidades de aproximadamente $692.23.

El paquete resulta atractivo ya que incluye audífonos inalámbricos. Lo puedes conseguir aquí.

Xiaomi Note 14 Pro características

Redmi Note 14, Pantalla de 6.67, configuración de cámara triple excepcional de 200+8+2MP y Frontal de 20 MP, cuenta con una memoria interna de 256GB y memoria RAM de 8 GB, procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, sistema operativo Android 14.

Note 14 Pro 5G con Buds6. En este enlace puedes conocer más especificaciones.

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