PlayStation lo confirma: Wolverine tiene su fecha estreno para marcar diferencia con GTA 6

Sony e Insomniac Games rompieron el silencio respecto a uno de los proyectos más aguardados por los fans de los superhéroes. Tras meses de especulaciones, la compañía ha definido la ventana de llegada para Marvel's Wolverine, moviendo piezas clave en el tablero de los videojuegos para los próximos años. La estrategia es clara: tomar la delantera antes de la llegada del próximo Grand Theft Auto 6.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estreno de Marvel's Wolverine y principales novedades

La fecha oficial de lanzamiento se ha fijado para el 15 de septiembre de 2026. Este movimiento no es casualidad; la idea es colocar el título en el mercado dos meses antes de la ventana estimada para GTA VI, prevista para noviembre del mismo año. Con esto, PlayStation y el resto de las consolas buscan asegurar las ventas y la atención de los jugadores durante el inicio del otoño, antes de que la competencia capture todas las miradas.

Para los que esperan ponerse en la piel de Logan, el juego promete una experiencia distinta a lo que hemos visto recientemente en los títulos de Spider-Man. Según los detalles revelados, estas son las características principales que definirán la aventura:



Tonos más oscuros: La narrativa será más brutal y adulta, acorde a la naturaleza violenta del personaje.

La narrativa será más brutal y adulta, acorde a la naturaleza violenta del personaje. Escenarios globales: La acción no se limita a una ciudad. Viajarás por Madripoor, las montañas gélidas de Canadá y las calles peligrosas de Tokio.

La acción no se limita a una ciudad. Viajarás por Madripoor, las montañas gélidas de Canadá y las calles peligrosas de Tokio. Potencia técnica: El juego está diseñado desde cero para PlayStation 5, con optimización específica para la PS5 Pro.

El juego está diseñado desde cero para PlayStation 5, con optimización específica para la PS5 Pro. Exclusividad: Será un título exclusivo de la consola de Sony, sin versiones para otras plataformas en su lanzamiento.

GTA VI.|GTA VI

Precio estimado del Marvel's Wolverine

En cuanto al costo, aunque no hay una cifra oficial en pesos mexicanos, se maneja que el precio siga el estándar de los juegos AAA de la compañía. Se estima que la edición estándar ronde los 70 dólares, similar a otros lanzamientos recientes de alto perfil. Por el momento, las reservas o pre-orders no están activas; se espera que habiliten la opción de apartar el juego hasta la primavera de 2026.

La disponibilidad será mixta. Quienes prefieran lo digital podrán comprarlo directamente en la PlayStation Store usando tarjetas o PayPal, con descarga inmediata el día del estreno. Para los que gustan del formato físico, la distribución llegará a través de los principales minoristas y plataformas como Amazon. Los envíos suelen programarse para llegar a domicilio el mismo día del lanzamiento o estar listos para recogida en tienda, dependiendo del comercio elegido.

Con esta confirmación, Sony deja claro que tiene la mira puesta en dominar el cierre de 2026, ofreciendo una alternativa sólida para los propietarios de PlayStation 5 antes de que la industria entera voltee a ver hacia Rockstar Games y su esperado GTA 6.