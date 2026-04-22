Conoce al señor Juan, el concursante mexicano que ya se robó el corazón de toda Latinoamérica.

Conoce al señor Juan, el concursante mexicano que ya se robó el corazón de toda Latinoamérica. | mrbeast |

¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por 17 millones 343 mil 800 pesos mexicanos? El señor Juan lo tiene claro, y es pasar en un supermercado hasta dos años de ser necesario.

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El último video de MrBeast, el youtuber y creador de contenido más popular del mundo, volvió a romper el Internet gracias a un personaje mexicano que concursó por el premio mayor que inició con 250,000 dólares (más de 4 millones de pesos mexicanos) y terminó en un millón de dólares.

El reto original de Jimmy Donaldson, verdadero nombre del influencer, consistía en encerrar a decenas de personas dentro de un supermercado que compró; sí, compró.

La regla era simple, el último en cruzar la puerta de salida se llevaría a casa la módica cantidad de 4 millones de pesos mexicanos que tras las vistas y compromiso de los concursantes subió a más de 17 millones de pesos.

Aunque para muchos el encierro resultó ser todo un desafío, los latinoamericanos vieron esto como una gran oportunidad, pues no cedemos ante la presión psicológica y mostramos gran resiliencia ante escenarios complejos.

El señor Juan de 56 años dijo lo que todos los usuarios de América Latina pensamos “será pan comido”.

El señor Juan llega a la final del reto de MrBeast en un supermercado

Mientras los competidores gringos sufrían estragos por las luces encendidas 24/7, los ruidos constantes del supermercado y la nostalgia familiar, el señor Juan le demostró al mundo por qué la sangre latina es la peor para retar en este tipo de dinámicas.

No solo mostró resiliencia, carisma y serenidad, el señor Juan aprovechó el tiempo para dormir plácidamente, madrugar con toda la actitud para “irse a trabajar” y demostrando el dominio del terreno.

Entró junto con su hijo Ángel, quien eventualmente tuvo que retirarse por sus compromisos en escuela y trabajo. Y ahora, sin alianzas y estrategias, el señor Juan pasó a ser el favorito de todos, incluso de sus propios compañeros.

La personalidad del señor Juan fue tan importante dentro de los pilares emocionales del supermercado, que nos regaló unos de los momentos más emotivos del video, pues al cumplir años dentro del encierro sus compañeros decidieron organizar una fiesta sorpresa con todo y Las Mañanitas.

Ahora los concursantes deben vaciar las reservas de comida del supermercado sin que vuelva a abastecerse. ¿Ganará el tío de toda Latinoamérica? Lo veremos más adelante, en la segunda parte de este reto.