Si todavía estás dejando todo a punto para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues la tienda web de Walmart puso una oferta de más de 600 pesos en la barra de sonido Alienpro compatible con smart TV y otros dispositivos inteligentes.

Fue a través de su página web oficial, que Walmart anunció que esta barra de sonido cuenta con una potencia de hasta 160W RMS, los cuales son aptos para escuchar música, ver podcast y series de televisión con la mejor calidad de audio posible en el mercado.

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Precio final de la barra de sonido Alienpro en Walmart

De acuerdo con la publicación realizada por Walmart, el costo real de la barra de sonido Alienpro de 160W RMS es de 3 mil 064, sin embargo con el descuento el precio queda en tan solo 2 mil 400 pesos, lo cual da un ahorro total de 649 pesos.

Es importante mencionar que esta barra de sonido se puede comprar hasta a 18 meses sin intereses, esto con pagos mensuales de 233.33 pesos que se pueden aplicar con las tarjetas participantes dadas a conocer por la misma tienda de autoservicio.

Características de la barra de sonido Alienpro en Walmart

Más allá de los 160W RMS con los que cuenta esta barra de sonido, se destaca que cuenta con Bluetooth 5.3+EDR con alcance de hasta 10 metros, así como con 4 drivers de 2.25 pulgadas, dos subwoofers de 3.5 pulgadas y entradas HDMI ARC, Óptico, USB y AUX 3.5 milímetros.

Es importante mencionar que esta barra de sonido se puede vincular con dispositivos inteligentes en casa, lo cual amplía las posibilidades de tener una mejor experiencia en audio en el hogar.

¿Cómo adquirir la barra de sonido con descuento en Walmart?

Para aprovechar el descuento en la barra de sonido Alienpro, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda Walmart, en el cual podrás seleccionar el producto y colocar el domicilio en el cual quieres que sea entregado.

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