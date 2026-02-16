Barra de sonido Samsung por menos de 3000 pesos: Liverpool liquida el precio de uno de sus modelos más vendidos

El audio de los televisores modernos suele ser funcional, pero muchos usuarios buscan algo con más cuerpo para películas o música sin gastar una fortuna. En este sentido, Liverpool puso en oferta la barra de sonido Samsung HW-T420, un equipo que habitualmente ronda los 4,299 pesos, pero que en esta promoción se puede conseguir por alrededor de 2,729 pesos.

Características de la barra de sonido Samsung, en oferta en Liverpool

Este sistema 2.1 canales está diseñado para colocarse frente a la pantalla y complementar el sonido con un subwoofer independiente. La idea es ofrecer graves más profundos sin necesidad de configurar equipos complejos. La barra mide 86 cm de largo por 5.4 cm de alto, mientras que el subwoofer tiene dimensiones de 18.1 cm de ancho por 34.3 cm de alto. Esto permite ubicar el cajón de graves en el suelo, cerca de la pared, sin estorbar el paso en la sala.

Para quienes buscan conocer las capacidades técnicas sin entrar en tecnicismos, estas son las funciones principales que incluye el paquete:



Potencia: 150W RMS distribuidos entre la barra y el subwoofer de 6.5 pulgadas.

150W RMS distribuidos entre la barra y el subwoofer de 6.5 pulgadas. Conexiones: Bluetooth para música desde el celular, entrada óptica digital para la TV y puerto USB para archivos directos.

Bluetooth para música desde el celular, entrada óptica digital para la TV y puerto USB para archivos directos. Modos de sonido: Configuraciones automáticas para deportes, noticias, películas y videojuegos.

Configuraciones automáticas para deportes, noticias, películas y videojuegos. Control: Compatibilidad con el control remoto de televisores Samsung para manejar volumen y encendido.

El sistema cuenta con tecnología Smart Sound, la cual analiza la fuente de audio para optimizar la pista según el contenido que se esté reproduciendo en ese momento. Además, el modo Juego ajusta los efectos sonoros para hacer la experiencia más inmersiva durante sesiones de consola. La función Surround Sound Expansion amplía el área de audición lateral y verticalmente, intentando llenar más la habitación con sonido.

Oferta en Liverpool para la barra de sonido de Samsung.|Liverpool

Formas de pago y método de envío

La tienda departamental facilita la compra con diferentes esquemas de pago. Clientes con tarjeta Liverpool pueden acceder hasta a 6 meses sin intereses, aunque dependiendo la temporada existen promociones extendidas. Para tarjetas externas como Visa, Mastercard o American Express, el plazo es de hasta 3 meses sin intereses. También se aceptan transferencias y pagos en efectivo en tiendas de conveniencia.

Respecto a la entrega, Liverpool ofrece envío gratuito a todo México para productos vendidos directamente por ellos. Quienes prefieran no esperar a que llegue a su domicilio, pueden optar por el servicio Click & Collect, comprando en línea y recogiendo en la sucursal más cercana, con tiempos de disponibilidad entre 2 y 5 días hábiles.

Dentro de la caja vienen los accesorios necesarios para la instalación inmediata: control remoto con baterías, cable óptico, kit para montaje en pared y el manual de usuario. El equipo se encuentra disponible en el sitio web de la tienda y sujeto a disponibilidad de inventario en tiendas físicas.