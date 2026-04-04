Nintendo frena película de Smash Bros. tras estreno de Super Mario Galaxy y fans se quedan sin épica reunión de héroes

El estreno de Super Mario Galaxy: La Película generó una ola de expectativa entre los fanáticos, quienes esperaban que se creara un universo cinematográfico al estilo Marvel, sin embargo, Nintendo confirmó en una entrevista que no había planes para reunir a todos sus personajes en una sola película, rompiendo el sueño y corazón de muchos.

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Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, explicó al sitio web de especializado Polygon que crear un crossover masivo no era una prioridad, pues si bien Super Mario Galaxy contiene referencias a otros personajes, la estrategia actual prioriza historias individuales bien desarrolladas.

¿Qué dijo el creador de Mario Bros.?

Shigeru Miyamoto aclaró que no se planeaba hacer un proyecto similar a Super Smash Bros., pues reunir a todos los personajes podría desvirtuar la narrativa.

El equipo creativo dejó abierta solo una posibilidad, que sería integrar a los personajes de forma orgánica para poder mantener la coherencia de cada historia sin forzar encuentros.

¿Por qué sí hubo cameos en Super Mario Galaxy?

Illumination Entertainment propuso incluir pequeños guiños para enriquecer la experiencia y crear una conexión con los fans más fieles de la franquicia.

Chris Meledandri, director ejecutivo del estudio, explicó que estas decisiones se tomaron en consulta con la comunidad y que las apariciones sorpresa son una recompensa para los fans del universo Nintendo.

¿De qué trata la nueva película?

La historia continúa tras la película de 2023, pero ahora la aventura ahora se desarrolla en el espacio, donde Mario busca rescatar a Peach y ayudar a Rosalina.

Luigi y Yoshi se unen al equipo, equipados con nuevos poderes. Bowser y Bowser Jr. representan la principal amenaza en esta misión intergaláctica.

¿Qué significa esto para los fans?

Nintendo se compromete a ofrecer historias de calidad en cada entrega, aunque eso incluya la ausencia de crossovers con tal de tener películas independientes y con conexiones sutiles entre ellas, para que el universo se expanda sin depender de la historia principal.