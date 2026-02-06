Nintendo Direct 2026: ¿Cuáles son los juegos que llegarán próximamente a la Switch 2?

El Nintendo Direct 2026 (Partner Showcase) llegó con una idea clara: engordar el calendario de juegos para Nintendo Switch 2 y, de paso, dejar varias fechas ya amarradas para los próximos meses. Sin prometer “bombas” first-party, el enfoque se sintió práctico: trailers al grano, ediciones mejoradas y una tanda notable de anuncios que apuntan a 2026 y “más adelante este año”.

Entre lo más llamativo hubo de todo: RPGs de Square Enix, ports potentes para Switch 2 y regresos de franquicias con peso. También se vio una mezcla curiosa entre estrenos “out now” y lanzamientos con fecha específica (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), algo que facilita planear compras y tiempo de juego desde ya.

Nintendo Direct 2026: juegos y fechas clave

Si lo que buscabas era una lista de Nintendo Direct 2026 con fechas, aquí hay varias confirmaciones concretas. Por ejemplo, Paranormasight: The Mermaid’s Curse (secuela/continuación del visual novel de 2023) quedó para el 19 de febrero en Nintendo Switch, reforzando el lado narrativo del catálogo. En esa misma ventana, Tokyo Scramble se anunció para el 11 de febrero, con una premisa de supervivencia/escape en un entorno subterráneo lleno de criaturas tipo “Zinos”.

En el bloque de lanzamientos cercanos también aparecieron REANIMAL con fecha para el 13 de febrero y Star Trek: Voyager – Across the Unknown para el 18 de febrero, ambos con llegada en febrero según el listado del evento. Para cerrar el mes, Console Archives y Arcade Archives 2 fijaron su salida el 26 de febrero en Nintendo Switch, incluyendo la adición de Rave Racer a Arcade Archives 2.

El calendario remata con un estreno grande de terror como lo es la nueva entrega de Resident Evil que llevará por nombre Resident Evil Requiem y que queda para el 27 de febrero en Nintendo Switch 2 (además de otras plataformas), acompañado por un Pro Controller y dos figuras “Ambii” el mismo día.

Marzo también viene cargado con la llegada de Scott Pilgrim EX prevista para el 3 de marzo y Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition que aparece con fecha del 25 de marzo. Entre medias, el showcase marcó el 13 de marzo para dos lanzamientos: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (con demo y progreso transferible al juego final) y WWE 2K26. Además, Shadow Tactics: Blades of the Shogun quedó para el 18 de marzo en Nintendo Switch 2.

Nintendo Direct 2026: lo mejores juegos que llegarán al Nintendo Switch 2

Más allá del calendario, el Nintendo Direct 2026 se apoyó fuerte en versiones para Nintendo Switch 2, con mejoras, ports y ediciones específicas. Un ejemplo directo es Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition, descrito como una actualización con visuales mejorados y mejor framerate, disponible “ya” para Switch 2. En esa misma lógica de “edición de nueva generación”, se mencionaron Another Eden Begins – Nintendo Switch 2 Edition (para más adelante en 2026) y Culdcept Begins – Nintendo Switch 2 Edition con fecha del 16 de julio.

En el frente de RPGs y acción, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene lanzamiento fechado para el 18 de junio en Nintendo Switch, mientras que Final Fantasy VII Rebirth aterriza el 3 de junio en Nintendo Switch 2. Pragmata se apunta al 24 de abril en Switch 2 y, según el evento, ya cuenta con demo disponible. Y para quienes quieren historias con monstruos y viajes temporales, Digimon Story Time Stranger se lanza el 10 de julio en Nintendo Switch y también tendrá edición de Switch 2 con dos modos gráficos.

La sorpresa de la presentación llegó de la mano de Bethesda con el anuncio de Fallout 4: Anniversary Edition el cual está fechado para el 24 de febrero en Nintendo Switch 2, e Indiana Jones and the Great Circle llegará el 12 de mayo en la misma consola. Además, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fue anunciado para algún momento de 2026 en Nintendo Switch 2, sin día exacto. En paralelo, el showcase sirvió para anunciar títulos con ventanas amplias como Orbitals (co-op de puzzles), Turok: Origins y Valheim los cuales llegarán al mercado “más adelante este año”.