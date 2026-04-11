Rematan el Samsung Galaxy A35 de 128 GB en color azul claro en Office Depot

Office Depot remata el Samsung Galaxy A35 de 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM en color azul claro; un equipo que se distingue por tener una resistencia, calidad y funcionalidad a un precio bastante bajo. Normalmente, su precio oscila arriba de los 6,000 pesos, sin embargo, en adn Noticias encontramos una promoción que lo deja a solo $5,199.00, lo que representa un descuento de $1,800.00.

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Además, ofrecen paquetes donde incluyen audífonos inalámbricos de la marca Samsung, una tarjeta Micro SD RadioShack Clase 10 de 64 GB o una Power Bank Mini Ugreen de carga rápida de 10000 mAh.

¿Cómo comprarlo y recibirlo?

El precio únicamente está disponible en su tienda en línea, por lo que deberás ingresar al portal en el siguiente enlace: Celular Samsung Galaxy A35 128GB 6GB RAM Azul Claro, para luego:



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O si lo prefieres, recoger en tienda de Office Depot o RadioShack

De acuerdo con su página, el tiempo de entrega puede variar según tu ubicación, pero el sitio le comparte la fecha exacta de entrega al comprador en cuanto agrega el código postal.

Accesorios recomendados para completar la compra

Office Depot tiene opciones de paquetes que le brindan un "plus" al equipo a la hora de su compra, y quedan de la siguiente manera:



Audífonos inalámbricos Samsung Galaxy Buds FE más el equipo: $6,998.00

Tarjeta Micro SD RadioShack de 64 GB más el equipo: $5,328.00

Power bank Ugreen de 10,000 mAh: $6,098.00

Los extra mantienen el precio bajo del celular, sin sorpresas que suban el costo exageradamente.

¿Para quién es recomendable el equipo?

Si buscas un celular confiable de uso diario sin gastar más de 6 mil pesos, este celular es para ti, ya que ofrece las funciones básicas de navegación y conectividad como: WhatsApp, redes sociales, fotos y videos.

La pantalla es de calidad, tiene una batería duradera y cámaras versátiles, aunque debemos advertirte que no es un equipo de gama alta, por lo que no puedes usarlo para multitareas o esperar una calidad excepcional en la fotografía.

Nuestra sugerencia es que lo compren estudiantes y personas que no requieran un smartphone potente para su día a día.

La oferta se mantendrá hasta agotar existencias, por lo que debes asegurar que aún quede stock en tu ciudad.