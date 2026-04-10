Los 5 objetos malditos que existen en la vida real; así crearon su fama de terror

Históricamente a nivel nacional e internacional han existido historias de terror que erizan la piel tan solo de escucharlas, sin embargo, también existen aquellos casos especiales en donde los objetos malditos lograran aterrorizar a más de una persona consiguiendo un lugar en museos paranormales de todo el mundo.

Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer algunos de los casos reales más sonados de objetos malditos que, según las historias, han provocado posesiones demoníacas e incluso la muerte en aquellos que interactúan con las fuerzas sobrenaturales.

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Las nuevas joyas del cine de terror mexicano que no puedes dejar pasar Las películas de terror se han convertido en las más populares para el público mexicano, no por nada siempre podemos encontrar alguna película de este género en cartelera; aquí te compartimos 3 filmes mexicanos que están brillando en festivales internacionales 06 agosto, 2025

Lista de los objetos malditos más famosos a nivel internacional

La muñeca Annabell: si bien puede parecer un caso “quemado” y muy comentado, la realidad es que este caso es considerado como uno de los más importantes en el mundo sobrenatural gracias a que la muñeca Raggedy Ann de los años 70, estaba poseída por el espíritu de una niña vengativa, esto según los relatos de Ed y Lorraine Warren.

si bien puede parecer un caso “quemado” y muy comentado, la realidad es que este caso es considerado como uno de los más importantes en el mundo sobrenatural gracias a que la de los años 70, estaba poseída por el espíritu de una niña vengativa, esto según los relatos de Caja Dybbuk : un caso no tan sonado al menos en nuestro país es el de la Dybbuk Box , la fue vendida por eBay por un sujeto que aseguró que contenía un espíritu maldito del folclore judío. El objeto se volvió tendencia mundial desde el 2003 luego de testimonios de personas que aseguraron tener pesadillas, enfermedades y accidentes tras entrar en contacto con la caja.

: un caso no tan sonado al menos en nuestro país es el de la , la fue vendida por por un sujeto que aseguró que contenía un espíritu maldito del folclore judío. El objeto se volvió tendencia mundial desde el 2003 luego de testimonios de personas que aseguraron tener pesadillas, enfermedades y accidentes tras entrar en contacto con la caja. Diamante Hope : este caso se remonta hasta un templo en la India, pues cuenta la leyenda que desde que este diamante fue robado , ha traído desgracias y tragedias a muchos de los propietarios que lo comenzaron que lo tuvieron después del hurto .

: este caso se remonta hasta un templo en la India, pues cuenta la leyenda que desde que este fue , ha traído desgracias y tragedias a muchos de los propietarios que lo comenzaron que lo tuvieron después del . Robert the Doll: a principios del siglo XX en Florida, EUA, comenzó a sonar mucho el caso de Robert the Doll, el cual según las historias contadas por lugareños, cambiaba de lugar constantemente sin siquiera ser tocado, además de que causaba fenómenos inexplicables dentro de la casa en la que se encontraba.

a principios del siglo XX en comenzó a sonar mucho el caso de Robert the Doll, el cual según las historias contadas por lugareños, cambiaba de lugar constantemente sin siquiera ser tocado, además de que causaba fenómenos inexplicables dentro de la casa en la que se encontraba. La Pascualita: dentro de México está el famoso caso de La Pascualita, un maniquí exhibido desde 1930 en una tienda de novias en el estado de Chihuahua. Cuenta la leyenda que este maniquí en realidad es el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña de la tienda, la cual murió el día de su boda.

¿En dónde están los objetos malditos?

Si eres amante del terror y quieres conocer estas historias más de cerca, es importante mencionar que la muñeca Annabell se encuentra siendo exhibida en el museo de la pareja Warren en Monroe, Estados Unidos.

En cuanto al resto de los objetos malditos antes señalados, se ha dado a conocer que se encuentran en los siguientes puntos:

Dybbuk Box: en The Haunted Museum en Las Vegas, Estados Unidos

en The Haunted Museum en Las Vegas, Estados Unidos Robert the Doll : Fort East Martello Museum en Key West, Estados Unidos

: Fort East Martello Museum en Key West, Estados Unidos Diamante Hope: en el museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington, D.C, EUA

en el museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington, D.C, EUA La Pascualita: en La Popular, en Chihuahua

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