Recrean con IA el anuncio de Lego con los protagonistas de El diablo viste a la moda 2

La empresa Lego lanzó un comercial titulado Everyone wants a piece donde aparecen las estrellas del futbol Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr. y el video se hizo viral en redes sociales y ahora ya hay varias réplicas con nuevas celebridades como es el caso de las protagonistas de El diablo viste a la moda 2.

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Recrean anuncio de Lego con personajes de El diablo viste a la moda

En el anuncio se puede ver a Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sach), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel) en una mesa giratoria armando la zapatilla icónica de El diablo viste a la moda y después aparecen los muñecos de los personajes y todos intentan poner el suyo pero nadie puede y al final una mujer vestida de rojo pone su pieza y el video concluye con la frase "Todos quieren algo de esto".

El origen detrás del video viral de Lego

Es importante destacar que el comercial con los astros del futbol si es oficial de la marca, incluso los protagonistas lo compartieron indicando que no se trataba de IA. Sin embargo, se reveló que los futbolistas no compartieron la misma habitación para el rodaje y se grabaron por separado para después ser agregados mediante edición digital.

Posteriormente se recreó el video con los integrantes de BTS una de las agrupaciones más destacadas del K-pop. También se hizo con artistas como Elvis Presley, Michael Jackson, John Lennon, Freddy Mercury y Frank Sinatra. Incluso con políticos como Netanyahu, Trump, Kim Jong-un y Putin.

El diablo viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno; fans esperan el regreso de Anne Hathaway y Emily Blunt