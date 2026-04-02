Lanzan muñecas de Andy y Miranda de El diablo viste a la moda 2

La segunda entrega de El diablo viste a la moda esta por llegar a los cines del mundo y ha provocado una gran emoción entre los fanáticos porque volverán a ver a Meryl Streep y Anne Hathaway juntas, pero esta no es la única sorpresa pues Disney anunció el lanzamiento de dos muñecas inspiradas en las protagonistas.

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Muñecas de El diablo viste a la moda 2

A través de la cuenta de Instagram de Disneyfamily se publicaron unas fotografías de las muñecas de Andy Sachs quien aparece con una falda dorada y una blusa blanca, su abrigo negro y su característico gorro y Miranda Priestly luce una falda larda y una blusa negra, un abrigo morado y sus características gafas.

Disney ha destacado por lanzar muñecas de sus películas animadas y princesas pero ahora ha comenzado a explorar colecciones inspiradas en personajes icónicos de la cultura pop.

¿De qué se trata El diablo viste a la moda 2?

Para esta entrega se explorarán los desafíos de Runway en la era digital, la revista enfrentara una inminente crisis que obligará a Miranda Priestly a buscar la ayuda de Emily Charlton. Esta relación generará tensiones y bordará la adaptación en un mundo cada vez más inmediato y dominado pr el entorno digital.

El diabo viste a la moda 2 es uno de los estrenos más esperados y la citan llegará a los cines de México el 30 de abril.

El diablo viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno; fans esperan el regreso de Anne Hathaway y Emily Blunt

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