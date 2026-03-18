UNAM crea un Consejo Coordinador de IA y esta es la razón detrás de la iniciativa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un paso clave en su estrategia tecnológica y crea un Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (IA), la institución busca consolidar su liderazgo con una visión ética y social. El acuerdo fue publicado el 17 de marzo de 2026 en la <bsp-line>Gaceta UNAM.</bsp-line><bsp-line></bsp-line>



Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La iniciativa, impulsada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, plantea coordinar capacidades que ya existían dentro de la universidad. El objetivo es enfrentar los retos actuales de la IA y aprovechar sus beneficios en educación, investigación y desarrollo nacional.

¿Por qué se crea ahora el CCOIA?

De acuerdo a un comunicado de la UNAM, la institución ya trabajaba en inteligencia artificial, pero sin una estrategia centralizada. Ahora busca ordenar esos esfuerzos bajo una sola dirección.

Esto permite responder a desafíos como ética, privacidad y uso responsable. También fortalece la autonomía tecnológica en México y América Latina.

¿Qué busca lograr el Consejo?

El Consejo pretende modernizar la enseñanza y la investigación en la UNAM. También busca adaptar el modelo educativo a las nuevas demandas digitales. Entre sus metas destacan:



Impulsar innovación educativa

Fomentar investigación interdisciplinaria

Resolver problemas nacionales con IA

¿Qué hará exactamente?

El CCOIA tendrá funciones concretas para regular y promover la IA. Definirá reglas claras dentro de toda la universidad. Entre sus tareas principales:



Establecer políticas y estándares éticos

Proteger datos personales y derechos de autor

Crear alianzas con la industria tecnológica

¿Quiénes lo integran y cómo funciona?

El Consejo está presidido por el rector y reúne a las principales autoridades académicas y administrativas de la UNAM:



Secretarías de Desarrollo Institucional, Investigación Científica, Humanidades y Difusión Cultural

Representantes de directores de escuelas y facultades

Expertos en cómputo, evaluación educativa y abogacía general

Dos invitados permanentes de los sectores productivos relacionados con tecnología

Sesionará al menos dos veces al año y podrá formar grupos de trabajo cuando sea necesario. Cuenta con una Coordinación General (órgano ejecutivo) y se apoya en un Comité Académico Interdisciplinario que le dará asesoría técnica y visión de vanguardia.

¿Qué pasa con el antiguo Centro de Computación Avanzada?

El nuevo Consejo sustituye al centro creado en 2020 y todos sus recursos y personal se integran al CCOIA. Esto permite una estructura más moderna y eficiente. Además, aprovecha la experiencia previa sin duplicar funciones.

¿Cómo beneficia esto a estudiantes, profesores y egresados?

Estudiantes: Tendrán clases más actualizadas y desarrollarán habilidades digitales útiles para el futuro

Tendrán clases más actualizadas y desarrollarán habilidades digitales útiles para el futuro Profesores: Contarán con herramientas que faciliten su labor docente

Contarán con herramientas que faciliten su labor docente Egresados: Mejorarán sus oportunidades laborales gracias a alianzas con la industria

Mejorarán sus oportunidades laborales gracias a alianzas con la industria Toda la comunidad: Accederá a investigaciones adaptadas a nuestro contexto cultural, lingüístico y social