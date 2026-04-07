Walmart remata la pantalla LG 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QNED

Walmart lanzó una promoción exclusiva que no puedes dejar pasar: la pantalla LG de 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QNED (modelo 55Qned85tsa) está en remate.

Esta televisión de última generación destaca por su tecnología QNED, que combina quantum dots y NanoCell para colores vibrantes, contraste superior y resolución 4K Ultra HD. Ideal para maratones de series, videojuegos o cine en casa, incluye funciones smart como acceso a apps de streaming y control por voz.

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Pantalla LG 55 pulgadas precio

El modelo, que previamente tenía un precio de 18,999 pesos, ahora puede adquirirse por 12,990 pesos, lo que representa un ahorro de 6,009 pesos para aquellos interesados en renovar su equipo de entretenimiento en casa.

Además del descuento directo, la oferta incluye facilidades de pago de hasta 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de 541.25 pesos, lo que hace más accesible la compra del dispositivo.

Entre los beneficios adicionales, Walmart ofrece un periodo de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, brindando mayor seguridad a los compradores.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Pantalla LG 55 pulgadas características

Imagen de alta fluidez: Cuenta con una tasa de refresco nativa de 120Hz , ideal para deportes y videojuegos de acción rápida, asegurando movimientos suaves sin desenfoque.

, ideal para deportes y videojuegos de acción rápida, asegurando movimientos suaves sin desenfoque. Procesador de vanguardia: Equipada con el chip $\alpha$8 AI 4K , que permite funciones avanzadas como el AI Super Upscaling 4K para mejorar contenido de baja resolución y el Advanced Local Dimming para negros más profundos.

, que permite funciones avanzadas como el AI Super Upscaling 4K para mejorar contenido de baja resolución y el Advanced Local Dimming para negros más profundos. Experiencia Cinematográfica: Es compatible con formatos HDR10 y HLG , además de incluir el Filmmaker Mode , que permite ver las películas exactamente como las concibió el director.

, además de incluir el , que permite ver las películas exactamente como las concibió el director. Funciones para Gaming: Soporta HFR (4K a 120fps) vía HDMI , incluye un Optimizador de Juegos y es compatible con tecnologías como ALLM para reducir el retraso de entrada.

, incluye un Optimizador de Juegos y es compatible con tecnologías como ALLM para reducir el retraso de entrada. Sistema Inteligente: Utiliza webOS 24, que ofrece acceso a apps como Netflix, YouTube y Amazon Prime Video. LG ofrece el programa webOS Re:New, que garantiza actualizaciones del sistema durante los próximos 5 años.

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