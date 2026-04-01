Por menos de 10 mil pesos, rematan el iPhone 13 de 256GB y de doble cámara en abril

Si estás pensando en cambiar de celular con el pago de las utilidades en este 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues la plataforma web de Walmart anunció un descuento de hasta 2 mil pesos en el precio final del celular iPhone 13 de la marca Apple, el cual es considerado como uno de los mejores a pesar de su año.

De acuerdo con el anuncio de la tienda de autoservicio más allá del descuento de 2 mil pesos, el celular inteligente se puede pagar hasta con seis meses sin intereses, además de que se puede enviar hasta la puerta de tu domicilio en un lapso no mayor a los tres días hábiles.

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Más potencia, mejores fotos y conexión satelital, promete Apple en los iPhone 18 Pro y Pro Max Los iPhone 18 Pro y Pro Max prometen un salto en potencia, batería y fotografía profesional; y en adn Noticias te tenemos las filtraciones más importantes. 13 marzo, 2026

Precio final del iPhone 13 en Walmart este 2026

El precio original del iPhone 13 de 256GB en las tiendas Walmart es de 11 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado, el smartphone de gama alta se puede adquirir por tan solo 9 mil 999 pesos.

Se informó que el esquema de pagos a meses sin intereses sería con depósitos de mil 666.50 pesos, esto dependiendo de las tarjetas que estén válidas en la oferta de esta tienda de autoservicio en la Ciudad de México (CDMX).

Características del iPhone 13 con descuento en Walmart

De acuerdo con las especificaciones dadas a conocer por Walmart más allá de los 256GB de almacenamiento en el iPhone 13, este smartphone destaca en el mercado nacional e internacional gracias a su pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, lo cual brinda una calidad inmejorable en contenidos digitales.

Por otro lado, cuenta con una cámara frontal de 12 megapíxeles, seguridad Face ID en aplicaciones de bancos y mensajería, además de que tiene una doble cámara capaz de tomar las mejores imágenes en ráfaga, retrato, cámara lenta y otras modalidades.

¿Cómo aprovechar el descuento en el iPhone 13?

Si eres de las personas interesadas en adquirir este iPhone 13 con descuento en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás realizar la compra y colocar tu ubicación para que llegue hasta la puerta de tu casa.

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