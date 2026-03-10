GTA 6 ilusionó con su “reserva” en PlayStation 5: crece la expectativa por el juego de Rockstar

La espera por Grand Theft Auto VI se ha vuelto una montaña rusa para los jugadores. Esta semana, los usuarios de PlayStation 5 se llevaron una sorpresa al encontrar el título disponible para reserva en la tienda digital oficial. Sin embargo, la opción estuvo activa por muy poco tiempo.

Lo que pasó con la "reserva" disponible en PlayStation Store

Todo comenzó el 1 de marzo, cuando un filtrador conocido en la comunidad de PlayStation notó que el juego había sido incluido en la base de datos de la plataforma. Poco después, la tienda en línea permitió a los usuarios añadir el juego a su carrito con una fecha de lanzamiento marcada para el 19 de noviembre. No obstante, horas después de que se difundiera la noticia, la opción de "Reservar" fue retirada y sustituida por "Añadir a la lista de deseos", sin que Sony o Rockstar Games emitieran un comunicado oficial explicando el cambio.

Aunque la preventa se cerró, la aparición del listado dejó ver detalles que mantienen intrigada a la comunidad. Por el momento, no hay un precio confirmado en pesos mexicanos, pero las filtraciones apuntan a posibles costos basados en el mercado europeo y británico.

GTA VI sufrió un nuevo retraso en su lanzamiento y llegará a consolas en noviembre de 2026.|Rockstar Games

Datos clave sobre el lanzamiento del GTA 6

Mientras se aclara la situación con las tiendas oficiales, esto es lo que se ha manejado hasta el momento sobre el título:



Fecha tentativa: El listado mostraba el 19 de noviembre, aunque Rockstar ha mencionado previamente una ventana de lanzamiento para otoño de 2026.

El listado mostraba el 19 de noviembre, aunque Rockstar ha mencionado previamente una ventana de lanzamiento para otoño de 2026. Precio estimado: Se especula con una versión base alrededor de los 70 euros (aproximadamente 1,400 pesos) y una edición premium cercana a los 100 euros (unos 2,000 pesos).

Se especula con una versión base alrededor de los 70 euros (aproximadamente 1,400 pesos) y una edición premium cercana a los 100 euros (unos 2,000 pesos). Plataformas: Confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series X/S . La versión para PC podría llegar más tarde, como ha sucedido con entregas anteriores.

Confirmado para . La versión para PC podría llegar más tarde, como ha sucedido con entregas anteriores. Estado en Xbox: El juego ya está listado en la tienda de Microsoft, pero por ahora solo permite añadirlo a la lista de deseos, sin opción de compra anticipada.

El entusiasmo alrededor de este lanzamiento es comparable al que se vivió con Grand Theft Auto V en 2013. Debido a la alta demanda, cada movimiento en las tiendas digitales genera especulación. Reportes indican que Rockstar Games está distribuyendo copias de prueba con marcas diferentes entre los equipos de desarrollo para identificar rápidamente el origen de cualquier filtración futura.

Por ahora, los jugadores en México deberán mantenerse atentos a los canales oficiales. Aunque la opción de reserva en PlayStation fue un espejismo temporal, confirma que el juego está en las etapas finales de preparación. Habrá que esperar unos meses más para conocer el precio final en nuestra moneda y la fecha definitiva sin cambios.