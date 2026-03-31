15 meses sin intereses y $1,500 de descuento: El Moto G86 8GB desbloqueado tiene una fuerte rebaja en Walmart

¿Comprar un smartphone de gama media por menos de $300 pesos al mes? Con la nueva promoción de Walmart, el Motorola Moto G86 5G ya es una realidad para bolsillos mexicanos. El equipo, que normalmente cuesta $5,999, ahora se encuentra en $4,498. Eso representa un ahorro directo de $1,501, casi un 25% menos.

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¿Qué ofrece el Motorola Moto G86 por este precio?

Aquí el dato que importa: no es un equipo básico disfrazado. El Moto G86 llega con Android 15 de fábrica, 8 GB de RAM para multitarea fluida y un procesador que responde bien en juegos y aplicaciones pesadas.

La pantalla de 6.67" pOLED a 120Hz hace la diferencia al navegar o ver series: colores vivos, negros profundos y desplazamientos suaves. Para los que fotografían con el celular, la cámara principal de 50 MP con OIS reduce el efecto de manos temblorosas, mientras que la frontal de 32 MP mejora las videollamadas y selfies.

Lo que debes checar de un vistazo:



Batería de 5,200 mAh con carga TurboPower de 30W: aguanta el día completo

con carga TurboPower de 30W: aguanta el día completo Resistencia al agua y polvo (IP68/IP69 en variantes seleccionadas)

(IP68/IP69 en variantes seleccionadas) Sonido Dolby Atmos y lector de huellas bajo la pantalla

y lector de huellas bajo la pantalla Conectividad 5G desbloqueada para cualquier compañía en México

Oferta en Walmart del Moto G86.|Walmart

Motorola y sus opciones de pago: cómo aprovechar los MSI

El verdadero gancho está en las facilidades de pago. Si eres cliente BBVA, la oferta se pone interesante: 15 meses sin intereses te dejan en pagos mensuales de $299.87. Sí, menos de tres billetes de cien para estrenar un equipo con pantalla pOLED, 256 GB de almacenamiento y cámara con estabilización óptica.

Otras instituciones también suman. Con tarjetas de bancos generales o Invex, puedes dividir el costo en 3 o 6 MSI, con mensualidades desde $749.67. La clave: el producto ya supera el mínimo de $1,000 que piden la mayoría de las promociones, así que aplicas directo.

Un detalle que muchos pasan por alto: las "mensualidades fijas" de 12 a 18 meses parecen cómodas, pero elevan el costo total hasta $7,871. Casi el doble. Si buscas ahorrar de verdad, quédate con los MSI tradicionales o la promo de BBVA.

El envío, por cierto, suele ser gratuito en compras arriba de $299. Puedes recibirlo en casa o recogerlo en tienda tras validar el pago, según te convenga.

Con 256 GB de almacenamiento y Android 15, el equipo está listo para los próximos años. Solo falta decidir si los $299 mensuales caben en tu presupuesto.

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