Todo está contaminado: Sólo 13 países tienen aire limpio y dos son de Latinoamérica

La calidad del aire a nivel global atraviesa un deterioro sostenido. De acuerdo con el más reciente informe de IQAir, apenas 13 países y territorios lograron cumplir en 2025 con los niveles recomendados de partículas finas (PM2.5) establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el 91% de las naciones superó esos límites.

El reporte, que analizó datos de más de nueve mil ciudades en 143 países, confirma que solo el 14% de las urbes del mundo mantiene niveles considerados seguros, una cifra menor a la registrada el año anterior.

Only 13 countries or territories met the World Health Organization's annual PM2.5 guideline in 2025. Nearly all, with the exception of Andorra, are coastal nations. In total, only 9% of countries included in IQAir's 2025 World Air Quality Report met the WHO guideline in 2025.… pic.twitter.com/x3zW50GawB — IQAir (@IQAir) March 26, 2026

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Lista de países con aire limpio según la OMS

Estos son los únicos territorios que cumplen con el estándar internacional de calidad del aire (menos de 5 µg/m³ de PM2.5):



Polinesia Francesa Puerto Rico Islas Vírgenes de Estados Unidos Barbados Nueva Caledonia Islandia Bermudas Reunión Andorra Australia Granada Panamá Estonia

Estos países comparten características clave: menor densidad industrial, políticas ambientales más estrictas y condiciones geográficas que favorecen la dispersión de contaminantes.

Además, Nieuwoudtville, en Sudáfrica, destacó como la urbe más limpia del mundo.

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Países más contaminados

En este estudio también se menciona cuáles son los países con mayores niveles de contaminación por partículas finas:



Pakistán Bangladesh Tayikistán Chad República Democrática del Congo

Dentro de esto se menciona que la ciudad de Loni, en la India, es la ciudad más contaminada del mundo, con un aumento del 24% de contaminantes respecto a lo que registró en 2024.

¿En qué lugar está México en el ranking de contaminación del aire?

México sí aparece en el ranking global de calidad del aire elaborado por IQAir, donde se ubica en una posición intermedia, alrededor del lugar 55 a nivel mundial.

Esto significa que el país no está entre los más contaminados, pero tampoco cumple con los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, lo anterior porque en urbes como la Ciudad de México (CDMX), factores como el tráfico y la geografía agravan el problema.

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¿Qué significa cumplir con la OMS y por qué es importante?

La OMS fija un límite de 5 microgramos por metro cúbico de PM2.5, partículas microscópicas que pueden penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo, provocando enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso cáncer.

El informe advierte que factores como los incendios forestales, el uso de combustibles fósiles y la agricultura intensiva continúan deteriorando la calidad del aire a nivel global.

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