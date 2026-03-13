Los expertos en México no lo pueden creer: ¿es la Generación Z “menos inteligente”?

Un debate que circuló con fuerza en redes sociales y medios internacionales puso en el centro a la Generación Z: expertos en México y en el mundo analizan si estos jóvenes, nacidos entre 1997 y 2010, son realmente “menos inteligentes” que generaciones anteriores, según señalan ciertos indicadores cognitivos.

El Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey publicó un análisis que desafía esa conclusión apresurada. La investigadora Paulette Delgado advirtió que los datos que circulan sobre el declive cognitivo de la Generación Z —con resultados menos favorables en pruebas de atención y memoria— exigen una lectura más cuidadosa que un veredicto.

¿Qué dice el estudio sobre la Generación Z y su rendimiento cognitivo?

El origen del debate se ubica en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, donde el investigador Jared Cooney Horvath presentó datos que indican una caída en atención, memoria, lectoescritura, aritmética y funciones ejecutivas en jóvenes de esta generación, en comparación con cohortes previas.

El problema central de esa afirmación es metodológico: los datos de Horvath no tienen publicación en revistas con revisión de pares. Delgado fue enfática al respecto: la circulación masiva de un argumento no equivale a su demostración científica ni a un consenso académico consolidado.

La inteligencia, según el análisis del Tec de Monterrey, es un "constructo multifacético" que incluye creatividad, adaptación al contexto y habilidades sociales. Esas dimensiones no aparecen en las pruebas estándar, por lo que traducir puntajes en una etiqueta definitiva implica un salto lógico sin sustento suficiente.

Atención, memoria y aritmética en declive: así se construyó una de las teorías más polémicas recientes.|Maskot/Getty Images

¿En qué se basa la teoría del declive cognitivo?

Las pruebas utilizadas en el debate evalúan atención sostenida, memoria de trabajo, comprensión lectora, razonamiento lógico y funciones ejecutivas básicas. Estas variables tienen relevancia para el desempeño escolar y, en ciertos contextos, para resultados laborales, pero no agotan la definición de inteligencia.

Para contextualizar el fenómeno, Delgado recuperó el Efecto Flynn: entre 1930 y finales de los años setenta, los puntajes promedio en pruebas de coeficiente intelectual crecieron cerca de tres puntos por década en varios países industrializados. Ese ascenso se atribuyó a factores ambientales como mejor nutrición, mayor escolaridad y entornos más complejos.

Un artículo publicado en PNAS con datos de conscripción en Noruega refuerza esa perspectiva: tanto el aumento previo como la caída posterior en puntajes se explican por factores ambientales, incluso al analizar variación dentro de familias. En ese marco, la pregunta relevante no es si la Generación Z "no puede" pensar en profundidad, sino qué tipo de entrenamiento cognitivo recibe a diario.