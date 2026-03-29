iPhone 13 Pro Max al 50% de descuento en Liverpool: consigue el celular de Apple por casi $10,000 pesos y 6 MSI

¿Un iPhone 13 Pro Max por menos de 10 mil pesos? Liverpool acaba de poner sobre la mesa una oferta que parece demasiado buena para ser verdad: el modelo Pro Max reacondicionado con más de la mitad de descuento.

El iPhone que buscas puede estar más cerca de lo que crees. La tienda departamental lanzó una promoción en su sección Outlet con equipos provenientes de salas de exhibición. Nunca tuvieron dueño previo ni reparaciones internas. Funcionan al 100% y lucen como nuevos, con una calificación estética de 9 sobre 10.

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¿Vale la pena comprar un iPhone outlet?

Liverpool aclara que estos dispositivos no son usados tradicionales. Vienen de exhibición, nunca fueron propiedad de un cliente y conservan todas sus funciones originales. El ahorro es real: de $18,999 a $9,390 pesos, es decir, te llevas casi $9,600 de regreso al bolsillo.

El equipo en color verde incluye chip A15 Bionic, pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas y sistema de cámaras de 12 MP. La batería de 4,800 mAh aguanta el ritmo diario, y el Face ID sigue siendo una de las formas más seguras de desbloquear tu dispositivo. Para quien busca rendimiento sin pagar precio de estreno, esta propuesta se vuelve difícil de ignorar.

Oferta en Liverpool del Iphone 13 Pro Max.|Liverpool

Qué incluye el iPhone 13 Pro Max de Liverpool

Antes de decidirte, revisa qué llega a tus manos. El paquete se entrega en caja genérica, pero conserva accesorios originales como el cable de datos y el adaptador de corriente. Eso sí, no incluye auriculares.

Antes de dar clic en comprar, toma en cuenta:



El equipo tiene grado estético 9/10: puede presentar detalles mínimos que no afectan el rendimiento.

puede presentar detalles mínimos que no afectan el rendimiento. Está desbloqueado: funciona con cualquier compañía y acepta SIM física y eSIM.

funciona con cualquier compañía y acepta SIM física y eSIM. Liverpool ofrece hasta 6 meses sin intereses con su tarjeta , o 3 MSI con otras bancarias.

, o 3 MSI con otras bancarias. El envío es gratis a todo México, con opción de recoger en tienda si prefieres.

Si prefieres diferir el pago, con la tarjeta Liverpool puedes dividir el monto en seis exhibiciones mensuales de $1,565 pesos sin intereses. Otras tarjetas permiten hasta tres meses. Y si no quieres esperar, el Click & Collect te permite recoger tu equipo en la sucursal que elijas, sujeto a disponibilidad.

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