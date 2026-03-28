Liverpool remata el Samsung Galaxy a17 AMOLED con descuento de mil pesos

Tener un teléfono celular es indispensable para mantenerse comunicado y si estás pensando en comprar uno, en Liverpool el Galaxy a17 amolde 6.7 pulgadas tiene un descuento de mil pesos, conoce cuáles son sus características.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Liverpool remata Samsung Galaxy

En la tienda en línea de Liverpool, el Samsung Galaxy a17 Super AMOLED de 6.7 pulgadas en color gris, azul y negro tiene un precio de lista de 3 mil 999 pesos pero cuenta con un descuento y solo pagarías 2 mil 999 pesos y tiene hasta 13 meses sin intereses. Por lo que podrías adquirirlo y pagar 230.69 pesos mensuales.

Además, cuenta con la opción de comprarlo en línea y recibirlo en tu casa o recogerlo en la tienda de tu preferencia. También puedes adquirir un seguro para proteger tu equipo durante un año por 656 pesos. Cubre robo total con o sin violencia, daño accidental y por agua y descarga eléctrica.

Especificaciones del teléfono Samsung Galaxy

Este teléfono destaca por su pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas FHD+ a 90 Hz y una triple cámara de 50 MP con OIS, cantos rectos, módulo trasero de cámaras en formato vertical, notch con forma de gota de agua para el frontal y en el que aloja la cámara selfie de 13 megapíxeles.

La batería es de 5000 mAh. Cuenta con una memoria RAM de 4/8 GB de almacenamiento y la carga es de 25 W. Esta diseñado para un rendimiento ágil en juegos y streaming, con colores vibrantes y negros profundos.

Los usuarios le dan 4.9 de 5 estrellas y destacan que es un dispositivo de muy buena calidad en relación al precio destacando que cumple con lo que promete en las características.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.