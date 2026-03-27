Con 31% de ahorro: Walmart liquida iPhone de 256GB y triple cámara

¿Vale la pena gastar casi 13 mil pesos cuando puedes tener casi lo mismo por 8 mil? Walmart acaba de ajustar sus precios y la oportunidad es clara.

La cadena de retail lanzó una promoción agresiva sobre el iPhone 13 Pro de 256GB. El equipo, aunque reacondicionado, mantiene especificaciones de gama alta que siguen compitiendo contra modelos nuevos de rango medio. Para el consumidor mexicano, esto significa acceder a tecnología premium sin descapitalizarse completamente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué ofrece este iPhone 13 Pro reacondicionado por menos de 9 mil pesos?

No se trata solo de ahorrar 3,900 pesos. El dispositivo conserva el chip A15 Bionic, que sigue siendo una bestia en rendimiento incluso dos años después de su lanzamiento. Muchos usuarios buscan fluidez y aquí la pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con ProMotion de 120Hz hace la diferencia. La mayoría de los celulares en este rango de precio apenas llegan a 60Hz, lo que se nota al deslizar el dedo.

Las especificaciones técnicas justifican la inversión para quienes exigen calidad:



Procesador A15 Bionic para eficiencia energética.

Triple cámara de 12 MP con escáner LiDAR.

Grabación de video en formato ProRes y Modo Cine.

Almacenamiento interno de 256 GB sin expansión.

El costo original marcaba $12,399.00 MXN, pero la etiqueta roja ahora muestra $8,499.00 MXN. Esto representa un descuento cercano al 31.5%, un número difícil de ignorar para quien busca entrar al ecosistema de Apple sin tirar la toalla por el costo. Considerando la inflación, cada peso cuenta en la economía familiar.

Oferta en Walmart del iPhone 13 Pro.|Walmart

¿Conviene comprar un iPhone reacondicionado en Walmart?

La duda principal siempre es el estado físico. Walmart indica que los equipos pasan inspección técnica rigurosa antes de salir a la venta. Los reportes de usuarios sugieren estéticas de 9/10 o 10/10, casi indistinguibles de uno nuevo. La salud de la batería generalmente supera el 80%, lo cual garantiza un día completo de uso sin ansiedad. Además, existe un respaldo por parte del vendedor para reclamaciones técnicas iniciales, siempre que conserves el comprobante.

Para facilitar la adquisición, la tienda ofrece mensualidades fijas sujetas a promociones con bancos como BBVA, Citibanamex o American Express. Si prefieres no usar crédito, aceptan efectivo y débito a través de la plataforma en línea y Cashi. La logística gestiona el envío a domicilio según tu código postal o permite la recolección en tienda física si hay inventario local.