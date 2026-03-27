Con 28% de descuento: la promoción de marzo en Costco de audífonos Sony que no puedes dejar pasar

Costco inició su temporada de ofertas de primavera con una promoción que destaca dentro de su catálogo tecnológico. Se trata de los Sony WF-C510, unos audífonos inalámbricos que ahora pueden conseguirse con un descuento atractivo durante marzo.

El precio original de estos audífonos es de $1,399 pesos, pero con la promoción vigente bajan a $999 pesos, lo que representa un ahorro de $400 pesos, equivalente a un 28% de descuento. La oferta está disponible del 1 al 31 de marzo de 2026, o hasta agotar existencias.

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Así es la oferta de audífonos Sony en Costco

La promoción incluye envío sin costo adicional, lo que suma valor al precio final. Además, se trata de un modelo reciente que combina portabilidad, buena autonomía y funciones pensadas para el uso diario.

Entre los detalles clave de esta oferta destacan:

Precio original: $1,399 pesos

Precio con descuento: $999 pesos

Ahorro total: $400 pesos

Vigencia: hasta el 31 de marzo de 2026

Envío incluido

Disponibilidad limitada a existencias

Este gadget cuenta con un modo de sonido ambiental para escuchar el entorno, así como una función Voice Focus que prioriza voces humanas.|Costco

Características de los Sony WF-C510 en oferta en Costco

Los Sony WF-C510 están diseñados para quienes buscan audífonos compactos, funcionales y con buena calidad de sonido sin irse a gamas más costosas.

Estas son algunas de sus especificaciones más destacadas:

Hasta 11 horas de batería en audífonos + 11 horas adicionales con estuche

en audífonos + con estuche Carga rápida : 5 minutos brindan hasta 1 hora de reproducción

: 5 minutos brindan hasta 1 hora de reproducción Modo de sonido ambiental para escuchar el entorno

para escuchar el entorno Función Voice Focus que prioriza voces humanas

que prioriza voces humanas Conectividad multipunto para usar dos dispositivos al mismo tiempo

para usar dos dispositivos al mismo tiempo Resistencia al agua

Conexión Bluetooth

Rango de frecuencia de 20 Hz a 20,000 Hz

Además, incluyen accesorios como almohadillas, estuche de carga, tapones de silicón híbrida y guía de uso.

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