Motorola Edge 50 baja de precio en Liverpool: tiene 20% de descuento y hasta 6 MSI

Pagar menos de $8,400 por un celular que se carga completo en 20 minutos suena a oferta de otro planeta. Pero en Liverpool, el Motorola Edge 50 Pro ya está a ese precio. La tienda departamental bajó su costo de $10,678 a $8,374 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,304 MXN, casi un 21.5% menos.

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¿Qué ofrece el Motorola Edge 50 Pro por este precio?

No es solo el descuento lo que llama la atención. Este equipo mete características que usualmente ves en gamas altas de más de $15,000 pesos. Su pantalla pOLED de 6.7 pulgadas tiene resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz, ideal para quien consume mucho contenido o juega en el celular. Además, cuenta con certificación Pantone, así que los colores se ven tal cual los pensó el creador.

El corazón del equipo es un Snapdragon 7 Gen 3. No es el chip más potente del mercado, pero está optimizado para equilibrar rendimiento y batería. Con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, tienes espacio y fluidez para multitarea pesada sin que el teléfono se trabe al cambiar entre apps.

La cámara principal de 50 MP abre en f/1.4 e incluye estabilización óptica. Eso significa mejores fotos con poca luz y videos más estables sin necesidad de gimbal. El teleobjetivo con zoom óptico 3x te acerca a la acción sin perder detalle, mientras que la lente ultra gran angular también funciona como macro. Para selfies o contenido frontal, la cámara de 50 MP con autoenfoque marca la diferencia frente a opciones que todavía usan sensores básicos.

Pero el verdadero gancho para muchos será la batería de 4,500 mAh con carga TurboPower de 125W. En pruebas reales, pasa de 0 a 100% en menos de 20 minutos. ¿Olvidaste cargar el celular anoche? Con el tiempo que tardas en bañarte y desayunar, ya tienes batería para todo el día. También soporta carga inalámbrica de 50W y cuenta con certificación IP68: resiste polvo y sumersión en agua dulce.

Oferta en Liverpool del Moto Edge 50 Pro.|Liverpool

¿Cómo pagar el Moto Edge 50 Pro en Liverpool?

Liverpool facilita la compra con opciones de pago flexibles. Checa estas alternativas antes de decidir:



Tarjetas Liverpool: Hasta 6 meses sin intereses y 5% de descuento adicional el primer día de uso con tu tarjeta digital.

Tarjetas externas: Hasta 3 MSI con bancos como BBVA, Citibanamex o HSBC.

Pago de contado: Aceptan efectivo, transferencia o débito sin recargos.

El envío a domicilio es gratis a todo el país y tarda entre 2 y 5 días hábiles. Si prefieres no esperar, puedes usar Click & Collect: compras en línea y recoges en tienda en unas 2 horas, siempre que haya inventario local. El equipo incluye garantía de fabricante por un año, y Liverpool ofrece su seguro de "Protección Integral" contra daños o robo si quieres blindar tu inversión.

En un mercado donde los precios de gama media-alta suelen rondar los $12,000 o $13,000 pesos, bajar el Motorola Edge 50 Pro a $8,374 cambia la ecuación. No es una oferta flash de unas horas, pero tampoco sabemos cuánto durará este precio en inventario. Si estabas esperando una señal para renovar tu celular sin estirar el presupuesto, esta podría serla.