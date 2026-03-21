Con 25% de descuento: Liverpool remata el Motorola plegable por menos de 20 mil pesos y 6 MSI

Si has estado esperando el momento ideal para dar el salto a la tecnología de pantallas flexibles, Liverpool acaba de poner sobre la mesa una oferta difícil de ignorar. El gigante del retail en México lanzó una promoción para el Moto Razr 60, un dispositivo que destaca por su diseño compacto y su capacidad de plegado, posicionándolo ahora con un precio significativamente menor al habitual.

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Potencia y diseño: ¿Qué ofrece el Moto Razr 60 en oferta en Liverpool?

El dispositivo en promoción es la versión desbloqueada. Se trata de un equipo que tiene una pantalla principal AMOLED de 6.9 pulgadas con resolución Full HD+, ideal para el consumo de contenido multimedia con colores vibrantes y negros profundos. En su interior, tiene un procesador de 8 núcleos y 8 GB de memoria RAM, corriendo bajo el sistema operativo Android 15, lo que asegura una experiencia de usuario fluida y actualizada.

En el apartado fotográfico, Motorola no se quedó atrás. El equipo integra un sistema de cámaras traseras de 50+13 megapíxeles y una potente cámara frontal de 32 megapíxeles para selfies de alta definición. Además, cuenta con certificación de resistencia al agua, tecnología de desbloqueo mediante reconocimiento facial y lector de huellas, así como conectividad completa que incluye NFC y Bluetooth. Este paquete no incluye el cargador en la caja.

Motorola Moto Razr|Liverpool

Precios, mensualidades y beneficios de compra

Lo más atractivo de esta oportunidad es el ajuste en el costo final. El equipo, que anteriormente superaba los 20 mil pesos, ahora se encuentra disponible por $17,999 pesos. Para facilitar la adquisición, la tienda ofrece esquemas de pago bastante flexibles dependiendo de la tarjeta que utilices:

Tarjetas Liverpool: Hasta 6 meses sin intereses con abonos de $2,999.83 pesos o la opción de pago único.

Hasta con abonos de $2,999.83 pesos o la opción de pago único. Otras tarjetas bancarias: Posibilidad de diferir la compra a 3 meses sin intereses .

Posibilidad de diferir la compra a . Logística: El producto cuenta con envío gratis a cualquier punto del país y está respaldado por la garantía oficial de fábrica tramitada a través de la tienda.

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