¡Regalado! Liverpool remata el Motorola Edge 50 Pro de 512GB y carga TurboPower con 50% de descuento
El dispositivo se ofrece en elegantes colores morado y negro, combinando rendimiento premium con diseño sofisticado, checa los detalles.
Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, Liverpool acaba de lanzar una oferta que no te puedes perder. El potente Motorola Edge 50 Pro de 512GB, con pantalla PoLED de 6.6 pulgadas, ahora está disponible con un descuento que casi alcanza el 50%.
Motorola Edge 50 Pro precio
Liverpool sorprendió a los consumidores con una atractiva oferta en el smartphone Motorola Edge 50 Pro de 512GB, cuyo precio se redujo significativamente de $18,678 a $10,762, lo que representa un ahorro considerable para quienes buscan un dispositivo de gama alta.
La promoción incluye hasta 6 meses sin intereses a razón de $1,793.67, ideal para renovar tu smartphone sin afectar tu economía. El dispositivo se ofrece en elegantes colores morado y negro, combinando rendimiento premium con diseño sofisticado.
Motorola Edge 50 Pro características
El Motorola Edge 50 Pro es un gama media-alta enfocado en el diseño, carga rápida y capacidades fotográficas. Destaca por su pantalla pOLED de 6.7" a 144Hz, el procesador Snapdragon 7 Gen 3, y carga TurboPower de 125W (además de inalámbrica de 50W). Cuenta con 12GB de RAM, 512GB de almacenamiento y certificación IP68.
- Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm), 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno (sin ranura SD).
- Cámaras Traseras: Principal: 50 MP, apertura f/1.4, estabilización óptica (OIS). Telefoto: 10 MP, zoom óptico 3x, OIS. Ultra gran angular/Macro: 13 MP, f/2.2, FOV 120°.
- Cámara frontal: 50 MP, f/1.9 con enfoque automático.
- Batería y carga: 4500 mAh con carga ultrarrápida de 125W, carga inalámbrica de 50W y carga inversa de 10W.
- Diseño: Muy delgado (8.19mm) y ligero (186g), con opciones de acabado en cuero vegano.
- Seguridad y conectividad: Sensor de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, certificación IP68 (resistencia al agua y polvo).
- Audio: Parlantes estéreo con soporte Dolby Atmos.
- Software: Android 14.
Su sistema de cámaras destaca por la validación de color Pantone y un enfoque rápido. Viene con el cargador de 125W incluido en la caja.
