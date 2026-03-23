Starbucks lanza su oso Bearista Hugger y todos lo quieren; así puedes conseguirlo este 25 de marzo
¡No te conformes! Además de tu bebida favorita, este 25 de marzo, también puedes conseguir el oso de peluche más viral de la temporada.
Este 25 de marzo, Starbucks vuelve a desatar furor entre sus clientes con el lanzamiento del oso Bearista Hugger, un peluche diseñado especialmente para abrazar tu vaso y acompañar tu bebida favorita.
Si ya estás buscando cómo conseguir este codiciado osito Starbucks que promete agotarse en cuestión de horas, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos todo lo que necesitas saber para que no te quedes sin el tuyo.
¿Cómo puedo conseguir el oso Bearista Hugger de Starbucks?
El peluche Starbucks se ha convertido en un objeto de colección para fans de la marca. Su diseño “hugger” te permite colocarlo alrededor de tu vaso, lo que lo hace perfecto para fotos y contenido para tus redes sociales.
De acuerdo con la información oficial, el oso Bearista Hugger estará disponible únicamente el 25 de marzo, en tiendas participantes de Starbucks en México. La dinámica para conseguirlo es muy sencilla, solo sigue estos pasos:
- Compra una bebida participante tamaño Grande (400 ml) o Venti (500ml)
- Agrega $149 pesos más y podrás llevarte este osito Starbucks para abrazar tu vaso
Es importante considerar que la promoción es válida solo por 32 ositos de peluche por tienda, por lo que se recomienda acudir temprano.
Lista de bebidas participantes en la promoción del oso Bearista Hugger
- Berry Pearls Refresher
- Berry Pearls Lemonade Refresher
- Matcha Latte Helado con Perlas de Frambuesa
- Skies Pearls Drink
- Fresa Cream Frappuccino® con Perlas de Frambuesa
¿Cuánto cuesta el oso Bearista Hugger de Starbucks?
El osito Starbucks está vinculado a la compra de bebida; es decir, no se vende por separado, sino que forma parte de una promoción especial.
Por $149 pesos, obtienes una bebida participante más el peluche Starbucks. Esto lo convierte en una opción atractiva si ya pensabas consumir en la cadena y además quieres llevar a casa un artículo exclusivo.
Si quieres tu oso Bearista Hugger, no te confíes, el próximo miércoles 25 de marzo llega temprano, porque esta vez, no solo vas por tu café, sino también por el osito más viral de la temporada.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.