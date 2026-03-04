¡El café ya no cuesta lo mismo! Estos son los precios en las cadenas más importantes de México

¿Cuánto pagarías por un café? En 2026, los mexicanos han tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor para seguir comprando su indispensable tacita de café para comenzar el día. Y es que, aunque no lo creas, existen algunas cadenas de cafeterías que ya tienen algunas variedades de café que cuestan incluso más caro que una comida corrida. Pero, ¿cuánto cuesta el café hoy en México?

Si eres fan del café, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos cuáles son las razones por las que tu taza de café cuesta cada vez más cara.

Este es el rango de precios de un café en la CDMX

¿Te acuerdas cuando una tacita de café costaba solo 25 pesos? En 2015 era mucho más económico comprar una taza de café para despertar, para platicar con los amigos o incluso para una primera cita; sin embargo, en una década el precio del café se ha incrementado exponencialmente, casi dejando desangradas las carteras de los consumidores. Actualmente, estos son los rangos de precios de una taza de café en las principales cadenas de la CDMX.

Starbucks : $72 pesos

: $72 pesos Cassava Roots: $66 pesos

Tierra garat: $64 pesos

Cielito Café : $54 pesos

: $54 pesos Pickup Coffee: $35 pesos

Sede Café : $30 pesos

: $30 pesos Mixup: $25 pesos

Y es que, las cosas han cambiado, al menos, en el caso de la Ciudad de México (CDMX), los precios se han elevado hasta un 150%, ya que las principales cadenas de cafeterías ya tienen incluso algunas variedades de café, cuyo precio, rebasa los $100 pesos por taza. Pero, ¿por qué está sucediendo esto?

Razones por las que tu taza de café es mucho más cara en 2026

Este incremento en el precio de la taza de café se explica por factores globales como los siguientes:

Clima extremo y escasez: La sequía y las heladas inusuales en Brasil , el principal productor de café, han afectado gravemente la producción.

, el principal productor de café, han afectado gravemente la producción. Aumento en costos de producción: Se ha reportado un alza significativa en el precio de los fertilizantes, mano de obra y el costo de operación del corte del café.

el costo de operación del corte del café. Presiones inflacionarias y laborales: Los costos minoristas de las cafeterías han aumentado debido al aumento en los salarios y la inflación generalizada , lo que obliga a ajustar los menús.

, lo que obliga a ajustar los menús. Logística y aranceles: Problemas en el transporte marítimo y la introducción de nuevos aranceles en ciertos países encarecen la importación de los granos.

Regulaciones Ambientales: Nuevas regulaciones sobre vasos y materiales reciclables han incrementado los costos de empaque.

Todo este tipo de factores han generado que tu taza de café cueste cada vez más caro. El café es indispensable para la vida diaria de millones de mexicanos, si te encuentras entre ellos, cuéntanos: ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por tu taza de café?

