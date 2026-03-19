Walmart baja el precio del iPhone 17 Pro de 256GB con ahorro de casi $4,000 pesos

Walmart acaba de ajustar el precio del iPhone 17 Pro de 256GB en azul marino, y la diferencia entre el costo original y la oferta actual, en 6,040 pesos, alcanza para comprar unos AirPods o cubrir un mes de servicios básicos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio y principales características del iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Pro, la apuesta más ambiciosa de Apple en gama alta, ahora se encuentra en $28,959 MXN en lugar de los $34,999 iniciales. Un recorte del 17.2% que no pasa desapercibido para quienes llevan meses esperando el momento indicado para renovar su equipo.

Si priorizas fotografía profesional, rendimiento para edición de video o simplemente quieres un dispositivo que no se trabe ni con 20 aplicaciones abiertas, la respuesta es sí. El chip A19 que integra este modelo está diseñado específicamente para tareas pesadas y para correr Apple Intelligence, la suite de inteligencia artificial de la marca. Además, la pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas alcanza hasta 3000 nits de brillo: podrás ver contenido bajo el sol del mediodía sin entrecerrar los ojos.

La batería de 4252 mAh aguanta un día completo de uso intenso. El acabado en titanio junto con la certificación contra agua y polvo le dan la resistencia que necesitas si tu ritmo de vida no es precisamente tranquilo.

El sistema de triple cámara Pro no es solo marketing. Con zoom óptico de hasta 8x, fotografía macro y grabación en 8K con Dolby Vision, este equipo convierte a cualquier usuario en creador de contenido. Y si te gusta capturar momentos en movimiento, la estabilización mejorada hace que tus videos parezcan grabados con equipo profesional.

Cómo pagar, forma de envío y garantía del producto

Walmart facilita la compra con varias opciones de pago:



Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes, con pagos mensuales desde $4,494.83 MXN

Mensualidades fijas extendidas hasta 18 meses en bancos seleccionados o mediante Cashi

Acepta Visa, Mastercard, American Express, PayPal y el monedero digital de Walmart

La tienda ofrece dos modalidades para recibir tu iPhone 17 Pro: envío a domicilio, con tiempos de entrega de 2 a 5 días hábiles según tu ubicación, o la opción PickUp para comprar en línea y recoger el equipo en sucursal el mismo día, sujeto a disponibilidad de inventario. En ambos casos, el producto está respaldado por la garantía directa del proveedor y las políticas de devolución estándar de la tienda, así que puedes adquirirlo con confianza sin importar el método que elijas