Con 20% de descuento: Liverpool baja el precio del Moto G05, camára de 50 MP con IA

Por $2,399 pesos, el Motorola Moto G05 aterriza en Liverpool con un descuento del 20% y una cámara de 50 MP potenciada por inteligencia artificial. Este equipo de gama entrada no busca impresionar con números rimbombantes, sino con equilibrio. Motorola apostó por una pantalla grande, batería de larga duración y Android 15 desde el primer encendido, tres elementos que marcan la diferencia para el usuario mexicano que usa su celular a todo dar.

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¿Vale la pena el Motorola de gama entrada en 2026?

El Moto G05 monta un procesador MediaTek Helio G81 Extreme de ocho núcleos, suficiente para redes sociales, videollamadas y navegación cotidiana. Sus 4 GB de RAM se pueden expandir virtualmente hasta 12 GB con la tecnología RAM Boost, lo que ayuda a mantener varias apps abiertas sin que el equipo se trabe.

La pantalla LCD de 6.7 pulgadas alcanza 1,000 nits de brillo máximo. Además, los 90 Hz de tasa de refresco hacen que el scroll se sienta más fluido, un detalle que se agradece tras horas de uso.

La cámara principal de 50 MP integra inteligencia artificial para ajustar escenas automáticamente, modo Night Vision para fotos con poca luz y un sensor que elimina parpadeos en ambientes con iluminación artificial. Para selfies y videollamadas, la frontal de 8 MP cumple sin sobresaltos.

Aquí viene lo interesante. La batería de 5,200 mAh promete hasta 40 horas de autonomía. Para quien pasa el día fuera, trabaja en campo o simplemente olvida cargar el celular cada noche, esto no es un lujo, es una necesidad.

El acabado en cuero vegano (disponible en Rojo y Verde) le da un toque premium sin disparar el precio. Suma protección Gorilla Glass 3 en pantalla y certificación IP52 contra salpicaduras y polvo, útil para imprevistos cotidianos.

Moto G05, en Liverpool.|Liverpool.

Forma de pago, descuento y método de envío

Liverpool facilita la compra con estas opciones de pago:



Tarjetas Liverpool: hasta 13 meses sin intereses.

hasta 13 meses sin intereses. Otras tarjetas de crédito: hasta 9 meses sin intereses.

hasta 9 meses sin intereses. Pago de contado: débito, crédito o efectivo en establecimientos autorizados.

El precio original era de $2,999 MXN. Con el descuento activo, queda en $2,399 MXN. Liverpool también ofrece envío gratis a todo el país y la opción Click & Collect para recoger en tienda en un par de horas. Si te preocupa la seguridad, puedes añadir un plan de protección contra robo o daños accidentales desde $406 MXN al año.

¿Es el Moto G05 el rey de la gama baja? No necesariamente. Pero si buscas un equipo confiable, con buena pantalla, batería que aguante y Android 15 sin pagar de más, este Motorola merece que lo cheques antes de decidirte.