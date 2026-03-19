Dairy Queen regala helado este 19 de marzo; así puedes conseguir un cono gratis

¿Se te antoja algo dulce sin gastar ni un peso? Este 19 de marzo, Dairy Queen celebra el esperado Día del Cono y lo hace como mejor sabe: regalando helado gratis a sus clientes en distintas sucursales. La promoción ya es una tradición que cada año genera filas y emoción, porque quién no quiere postre gratis.

Si eres fan del helado o de Dairy Queen, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para que aproveches esta promoción imperdible.

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¿Cuándo es el Día del helado gratis en Dairy Queen?

El Día del Cono se celebra este jueves 19 de marzo de 2026, fecha en la que Dairy Queen consiente a sus clientes con un cono sencillo de sabor vainilla completamente gratis.

Esta promoción suele estar disponible durante el horario habitual de las sucursales participantes, aunque puede variar dependiendo de la ubicación. Por ello, se recomienda acudir con anticipación, ya que en años anteriores la demanda ha sido alta y el producto puede agotarse.

¿Cómo conseguir helado gratis en Dairy Queen?

Obtener tu helado gratis es más fácil de lo que imaginas. No necesitas cupones, aplicaciones ni compras mínimas. Basta con acudir a una sucursal participante de Dairy Queen el 19 de marzo y solicitar tu cono. Sin embargo, hay algunos puntos importantes a considerar:

La promoción aplica únicamente para un cono sencillo por persona

Está sujeta a disponibilidad en tienda

Promoción especial: ¿Cómo puedo conseguir helado gratis para todo el año?

El helado gratis de Dairy Queen se ha convertido en una de las promociones más esperadas del año. En redes sociales, el Día del Cono suele viralizarse rápidamente, impulsado por quienes comparten su experiencia o alertan sobre largas filas.

Si planeas lanzarte por tu cono, te interesa saber que este año, Dairy Queen tiene una promoción muy especial para sus clientes, pues si logras viralizar tu experiencia en el Día del Cono podrás ganar helado gratis para todo el año. Para participar, solo sigue estos sencillos pasos:

Sube un reel en Instagram mostrando tu cono y tu experiencia

Asegúrate de tener tu perfil público

Etiqueta a @dqmexico y usa los hashtags #dairyqueen #diadelconogratis #elconomasviral

Los cinco reels con más likes y comentarios ganan 1 cono gratis al mes, durante 1 año.

Así que no te lo pierdas, disfruta de tu helado gratis en Dairy Queen este jueves 19 de marzo y comparte tu alegría hasta que se haga viral.